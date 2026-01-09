MÚSICA

Ana Mametto celebra ancestralidade em show especial do Verão 2026 no Pelourinho

Apresentação na Praça Quincas Berro D’Água percorre a trajetória da artista

Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:30

Ana Mametto Crédito: Divulgação

A Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, recebe um espetáculo pensado especialmente para o Verão 2026. A multiartista Ana Mametto sobe ao palco com um show que percorre momentos marcantes de sua carreira e evidencia referências da cultura afro-brasileira e das crenças que atravessam sua obra. A apresentação é gratuita.

O repertório reúne canções autorais e clássicos que dialogam com a trajetória da cantora. Entre os destaques estão “Dama da Noite” e “A Magia Vai Começar”, composições de Ana Mametto; “Matamba”, parceria com Yacoce Simões, que assina a direção musical do espetáculo; “Nanaê Nanã, Naiana”, de Sidinei da Conceição, eternizada na voz de Clara Nunes; e “Deixa a Gira Girar”, de Mateus Aleluia, música que projetou a artista nacionalmente em 2010.

Mais do que um show musical, a apresentação foi concebida para revelar diferentes dimensões da artista, unindo canto, interpretação, dança e elementos teatrais. A proposta valoriza a força ancestral presente no trabalho de Ana Mametto e convida o público a uma experiência completa de fruição artística.

“Preparamos um show potencializando meu trabalho autoral e que me trouxe até aqui, pensando em um palco aberto para o público apreciar a música, a dança e muita arte”, afirma a cantora.

A apresentação integra a programação do projeto “Verão na Bahia. Um Estado de Alegria”, promovido pelo governo do Estado.

Serviço:

Ana Mametto no “Verão na Bahia. Um Estado de Alegria”

Local - Praça Quincas Berro D'água – Pelourinho

Data – 14 de janeiro de 2026