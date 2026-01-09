MAIS QUENTE?

Vórtice ciclônico provoca calor de até 35 graus na Bahia no fim de semana; entenda que fenômeno é esse

Sistema atmosférico de baixa pressão provoca um forte contraste nas condições do tempo

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:42

Praia de Piatã Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O fim de semana na Bahia será marcado por calor intenso, com instabilidades concentradas principalmente no litoral, devido à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Trata-se de um sistema atmosférico de baixa pressão que atua nos altos e também nos médios níveis da atmosfera, caracterizado pela circulação dos ventos em sentido horário no Hemisfério Sul. Ele provoca um forte contraste nas condições do tempo. A previsão é do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP).

No centro do VCAN, ocorre a descida de ar mais seco, o que dificulta a formação de nuvens e favorece tempo firme, sol intenso e calor elevado. Nas bordas do sistema, o ar quente e úmido sobe, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, responsáveis por pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

O fenômeno é comum no Nordeste brasileiro, especialmente durante a primavera e o verão, e influencia de forma significativa a circulação atmosférica, provocando tempo seco e quente em algumas áreas e instabilidade atmosférica em outras, principalmente nas regiões próximas às bordas do sistema, com maior impacto sobre o litoral.

Para esta sexta-feira (9), a atuação do VCAN, associada a um cavado em baixos níveis da atmosfera, mantém o tempo instável em áreas do litoral baiano, com chuvas isoladas, principalmente no Baixo Sul. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, a previsão indica precipitações pontuais intercaladas com períodos de abertura de sol.

Na capital, as temperaturas variam entre 25°C e 30°C. No interior, o sol predomina e o calor se intensifica, com máximas chegando a 35°C em Paulo Afonso, Juazeiro, Remanso, Barra, Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. Em Feira de Santana, os termômetros oscilam entre 23°C e 30°C, enquanto em Senhor do Bonfim as máximas alcançam 33°C.

No sábado (10), o cenário permanece semelhante. O VCAN continua favorecendo a variação de nebulosidade e chuvas isoladas no litoral, com destaque para o Baixo Sul. Em Salvador, as temperaturas seguem estáveis, entre 25°C e 30°C. No Sul, cidades como Ilhéus e Teixeira de Freitas registram mínimas entre 21°C e 23°C e máximas em torno de 30°C.

No interior, o calor segue predominando, com 34°C a 35°C no Vale do São Francisco, especialmente em Juazeiro, Paulo Afonso, Barra e Ibotirama. Na Chapada Diamantina, as temperaturas são mais amenas, variando entre 18°C e 30°C em Piatã e entre 19°C e 30°C em Morro do Chapéu.

No domingo (11), o VCAN mantém as condições de instabilidade no litoral da Bahia. São previstas pancadas de chuva isoladas em Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e Baixo Sul, alternadas com períodos de melhoria. Na capital, as temperaturas variam entre 24°C e 30°C.