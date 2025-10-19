POLÍTICA

Falta de marca do governo Jerônimo preocupa petistas, diz colunista Lauro Jardim

Os petistas também temem, segundo o colunista, a fadiga com o partido, que governa os baianos há quase 19 anos consecutivos

Pombo Correio

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 17:06

Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/Correio

O dilema da base governista de Jerônimo Rodrigues (PT) envolvendo os três postulantes às duas vagas no Senado em 2026 — Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) querem se reeleger e Rui Costa (PT) pretende virar senador — não é a única questão que aflige os petistas no estado.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a pouco menos de um ano do pleito, aliados de Jerônimo Rodrigues avaliam que ainda "falta uma marca" específica da sua gestão para o governador apresentar na campanha. Ele deverá enfrentar novamente o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pela reeleição.

Além disso, segundo o colunista, os petistas temem a fadiga com o partido, que governa os baianos há quase 19 anos consecutivos. A principal aposta é contar com os chineses para iniciar o quanto antes as obras da ponte Salvador-Ilha de Itaparica, previstas para junho do ano que vem.

Em entrevista ao CORREIO em maio do ano passado, ACM Neto disse que o governo Jerônimo só tinha marcas negativas.