Conheça a nova rodoviária que vai atender 20 cidades da Chapada Diamantina

Maysa Polcri
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:18
A ordem de serviço para a construção do Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina foi assinada nesta terça-feira (2), em Salvador. O equipamento, que será instalado no distrito de Tanquinho, em Lençóis, contemplará diretamente 20 cidades da região e beneficiará 320 mil pessoas. A nova rodoviária será porta de entrada para visitantes brasileiros e estrangeiros, além de facilitar o acesso a atrativos naturais da localidade considerada o coração da Bahia.
A expectativa é de que as obras tenham início nos próximos meses, com prazo de execução previsto de 270 dias. O terminal ocupará um terreno de 8.484 m², com área construída de 3.956 m² dividida em dois pavimentos. A estrutura contará com sete vagas para embarque e desembarque de ônibus, 34 vagas para estacionamento de veículos e espaços comerciais, além de praça de alimentação, área administrativa, guichês e lobby. O investimento é de R$ 10,7 milhões
Segundo o projeto, o espaço também incluirá rótula de acesso com faixas de aceleração e desaceleração, área de espera e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Estão previstas oito catracas para embarque e outras oito para desembarque, sendo duas adaptadas.
Rodoviária da Chapada
O equipamento é resultado de um convênio entre o Ministério do Turismo (MTur), a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O terminal contemplará as cidades de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Novo Horizonte, Seabra, Souto Soares, Marcionílio Souza, Piatã, Lajedinho, Utinga, Iaçu, Boa Vista do Tupim, Nova Redenção, Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Iraquara, Bonito, Mucugê e Itaetê.
A ordem de serviço foi assinada em evento realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, nesta terça-feira (2), com a presença de autoridades. “A Chapada ganha muito com isso. Essa rodoviária vai interligar todos os municípios da região. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de interlocução, de rodar pelos municípios da Chapada. Então, essa rodoviária vai ser muito importante para que os turistas possam ficar mais dias nos municípios”, pontuou Vanessa Senna, prefeita de Lençóis - uma das cidades da Chapada Diamantina que mais recebe visitantes.