NOVIDADE

Conheça a nova rodoviária que vai atender 20 cidades da Chapada Diamantina

Prazo para finalização das obras é de nove meses

Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:18

Rodoviária da Chapada Crédito: Reprodução/Seinfra

A ordem de serviço para a construção do Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina foi assinada nesta terça-feira (2), em Salvador. O equipamento, que será instalado no distrito de Tanquinho, em Lençóis, contemplará diretamente 20 cidades da região e beneficiará 320 mil pessoas. A nova rodoviária será porta de entrada para visitantes brasileiros e estrangeiros, além de facilitar o acesso a atrativos naturais da localidade considerada o coração da Bahia.

A expectativa é de que as obras tenham início nos próximos meses, com prazo de execução previsto de 270 dias. O terminal ocupará um terreno de 8.484 m², com área construída de 3.956 m² dividida em dois pavimentos. A estrutura contará com sete vagas para embarque e desembarque de ônibus, 34 vagas para estacionamento de veículos e espaços comerciais, além de praça de alimentação, área administrativa, guichês e lobby. O investimento é de R$ 10,7 milhões

Segundo o projeto, o espaço também incluirá rótula de acesso com faixas de aceleração e desaceleração, área de espera e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Estão previstas oito catracas para embarque e outras oito para desembarque, sendo duas adaptadas.

Rodoviária da Chapada 1 de 4

O equipamento é resultado de um convênio entre o Ministério do Turismo (MTur), a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O terminal contemplará as cidades de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Novo Horizonte, Seabra, Souto Soares, Marcionílio Souza, Piatã, Lajedinho, Utinga, Iaçu, Boa Vista do Tupim, Nova Redenção, Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Iraquara, Bonito, Mucugê e Itaetê.