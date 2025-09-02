Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça a nova rodoviária que vai atender 20 cidades da Chapada Diamantina

Prazo para finalização das obras é de nove meses

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:18

Rodoviária da Chapada
Rodoviária da Chapada Crédito: Reprodução/Seinfra

A ordem de serviço para a construção do Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina foi assinada nesta terça-feira (2), em Salvador. O equipamento, que será instalado no distrito de Tanquinho, em Lençóis, contemplará diretamente 20 cidades da região e beneficiará 320 mil pessoas. A nova rodoviária será porta de entrada para visitantes brasileiros e estrangeiros, além de facilitar o acesso a atrativos naturais da localidade considerada o coração da Bahia. 

A expectativa é de que as obras tenham início nos próximos meses, com prazo de execução previsto de 270 dias. O terminal ocupará um terreno de 8.484 m², com área construída de 3.956 m² dividida em dois pavimentos. A estrutura contará com sete vagas para embarque e desembarque de ônibus, 34 vagas para estacionamento de veículos e espaços comerciais, além de praça de alimentação, área administrativa, guichês e lobby. O investimento é de R$ 10,7 milhões

Segundo o projeto, o espaço também incluirá rótula de acesso com faixas de aceleração e desaceleração, área de espera e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Estão previstas oito catracas para embarque e outras oito para desembarque, sendo duas adaptadas.

Rodoviária da Chapada

Rodoviária da Chapada por Reprodução/Seinfra
Reprodução/Seinfra por Reprodução/Seinfra
Rodoviária da Chapada por Reprodução/Seinfra
Reprodução/Seinfra por Reprodução/Seinfra
1 de 4
Rodoviária da Chapada por Reprodução/Seinfra

O equipamento é resultado de um convênio entre o Ministério do Turismo (MTur), a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O terminal contemplará as cidades de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Novo Horizonte, Seabra, Souto Soares, Marcionílio Souza, Piatã, Lajedinho, Utinga, Iaçu, Boa Vista do Tupim, Nova Redenção, Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Iraquara, Bonito, Mucugê e Itaetê. 

A ordem de serviço foi assinada em evento realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, nesta terça-feira (2), com a presença de autoridades. “A Chapada ganha muito com isso. Essa rodoviária vai interligar todos os municípios da região. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de interlocução, de rodar pelos municípios da Chapada. Então, essa rodoviária vai ser muito importante para que os turistas possam ficar mais dias nos municípios”, pontuou Vanessa Senna, prefeita de Lençóis - uma das cidades da Chapada Diamantina que mais recebe visitantes.

Leia mais

Imagem - Chapada Diamantina: as trilhas mais perigosas da Bahia e seus riscos

Chapada Diamantina: as trilhas mais perigosas da Bahia e seus riscos

Imagem - Concurso distribui até R$ 9 mil a moradores da Chapada Diamantina por propostas sustentáveis

Concurso distribui até R$ 9 mil a moradores da Chapada Diamantina por propostas sustentáveis

Imagem - Cachoeira da Chapada Diamantina é uma das 10 mais procuradas do Brasil

Cachoeira da Chapada Diamantina é uma das 10 mais procuradas do Brasil

Mais recentes

Imagem - Escola em Salvador será reconstruída e contará com piscina e salas climatizadas

Escola em Salvador será reconstruída e contará com piscina e salas climatizadas
Imagem - Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia

Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia
Imagem - Carretas de empresas ligadas ao PCC começam a deixar posto de combustível na Bahia

Carretas de empresas ligadas ao PCC começam a deixar posto de combustível na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua