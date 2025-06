IDEIAS

Concurso distribui até R$ 9 mil a moradores da Chapada Diamantina por propostas sustentáveis

Para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos e residir em uma das 45 cidades contempladas

Carol Neves

Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:28

Mucugê Crédito: Reprodução

Moradores de 45 municípios da Chapada Diamantina podem concorrer a prêmios em dinheiro que chegam a R$ 9 mil no concurso Lentes Livres, lançado pelo Governo da Bahia por meio da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI). A iniciativa busca valorizar ideias ligadas ao turismo, cultura e meio ambiente, com inscrições abertas até 1º de agosto no site lenteslivres.sei.ba.gov.br.>

O edital vai selecionar dez propostas criativas que promovam o desenvolvimento sustentável da região. Os valores dos prêmios variam de R$ 1.500 a R$ 9.000. A ação conta com apoio das secretarias estaduais de Turismo (Setur), Cultura (Secult) e Meio Ambiente (Sema).>

A proposta é estimular a participação da população local e divulgar projetos com potencial de impacto positivo. As ideias premiadas também irão compor um banco de sugestões que será divulgado a instituições públicas e privadas com interesse na Chapada Diamantina.>

Para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos e residir em uma das 45 cidades contempladas pelo edital, como Lençóis, Seabra, Mucugê, Jacobina, Morro do Chapéu e outras listadas no site oficial.>