VIDA AMOROSA

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Ator teve relacionamento à distância com a correspondente da Globo em Londres e revelou o novo status em programa de Angélica

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:21

Murilo Benício e Cecília Malan Crédito: Reprodução/Instagram

Murilo Benício está de volta ao time dos solteiros! O ator confirmou o fim do namoro com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, durante sua participação no programa Angélica Ao Vivo, exibido na noite da última quinta-feira (16), no GNT.

Durante a entrevista, Angélica acabou entregando o novo status amoroso do amigo. “Ele está solteiro”, revelou a apresentadora, em meio a risadas. O comentário provocou brincadeiras entre os convidados, e André Marques não perdeu a chance de provocar: “Mas também, o que já namorou...”.

A apresentadora ainda aproveitou o clima descontraído para sugerir um possível novo par: “Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses você e Grazi não estiverem juntos!”, disparou, citando a parceira de cena de Murilo na nova novela das 21h, Três Graças, que estreia nesta segunda (20) na Globo.

Murilo Benício e Cecília Malan 1 de 5

O ator e Cecília Malan assumiram o relacionamento em dezembro de 2022 e, desde então, mantinham um namoro à distância, com encontros esporádicos na Europa. A última aparição pública do casal foi em agosto de 2024, e nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o término.