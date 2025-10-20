Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:21
Murilo Benício está de volta ao time dos solteiros! O ator confirmou o fim do namoro com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, durante sua participação no programa Angélica Ao Vivo, exibido na noite da última quinta-feira (16), no GNT.
Durante a entrevista, Angélica acabou entregando o novo status amoroso do amigo. “Ele está solteiro”, revelou a apresentadora, em meio a risadas. O comentário provocou brincadeiras entre os convidados, e André Marques não perdeu a chance de provocar: “Mas também, o que já namorou...”.
A apresentadora ainda aproveitou o clima descontraído para sugerir um possível novo par: “Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses você e Grazi não estiverem juntos!”, disparou, citando a parceira de cena de Murilo na nova novela das 21h, Três Graças, que estreia nesta segunda (20) na Globo.
Murilo Benício e Cecília Malan
O ator e Cecília Malan assumiram o relacionamento em dezembro de 2022 e, desde então, mantinham um namoro à distância, com encontros esporádicos na Europa. A última aparição pública do casal foi em agosto de 2024, e nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o término.
Na nova trama de Aguinaldo Silva, Murilo interpreta o vilão Santiago Ferette, um homem poderoso e aparentemente generoso, mas que comanda um esquema criminoso por trás de sua fundação beneficente.