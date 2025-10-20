Acesse sua conta
Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Ator teve relacionamento à distância com a correspondente da Globo em Londres e revelou o novo status em programa de Angélica

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:21

Murilo Benício e Cecília Malan
Murilo Benício e Cecília Malan Crédito: Reprodução/Instagram

Murilo Benício está de volta ao time dos solteiros! O ator confirmou o fim do namoro com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, durante sua participação no programa Angélica Ao Vivo, exibido na noite da última quinta-feira (16), no GNT.

Durante a entrevista, Angélica acabou entregando o novo status amoroso do amigo. “Ele está solteiro”, revelou a apresentadora, em meio a risadas. O comentário provocou brincadeiras entre os convidados, e André Marques não perdeu a chance de provocar: “Mas também, o que já namorou...”.

A apresentadora ainda aproveitou o clima descontraído para sugerir um possível novo par: “Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses você e Grazi não estiverem juntos!”, disparou, citando a parceira de cena de Murilo na nova novela das 21h, Três Graças, que estreia nesta segunda (20) na Globo.

Murilo Benício e Cecília Malan

Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
1 de 5
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram

O ator e Cecília Malan assumiram o relacionamento em dezembro de 2022 e, desde então, mantinham um namoro à distância, com encontros esporádicos na Europa. A última aparição pública do casal foi em agosto de 2024, e nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o término.

Na nova trama de Aguinaldo Silva, Murilo interpreta o vilão Santiago Ferette, um homem poderoso e aparentemente generoso, mas que comanda um esquema criminoso por trás de sua fundação beneficente.

