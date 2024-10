VIRADA GASTRONÔMICA

Vem, 2025: Fasano Salvador anuncia programação para celebrar virada de ano

O jantar será no restaurante Gero e custa R$ 780,00 por pessoa, sem bebida alcoólica.

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 20:18

Chef do Restaurante Gero, no Fasano Crédito: Divulgação

O Fasano Salvador preparou uma programação especial para o Réveillon 2025, que inclui menu elaborado pelo chef Bahia Brito, acompanhado de música ao vivo, por Veka Calabrich, no dia 31 de dezembro a partir das 20h. O jantar será no restaurante Gero, no lobby do hotel. Custa R$ 780,00 por pessoa, sem bebida alcoólica.

Já a celebração no Rooftop do Hotel Fasano terá início às 21h e pode ser adquirida de forma combinada ou separada do jantar. Com uma das vistas mais icônicas da cidade, o evento contará com a apresentação de DJ e show de banda ao vivo, além de uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas inclusas. O Fasano funciona no centro da cidade, em frente à Praça Castro Alves.



Confira valores:

Festa no rooftop (não hóspedes): R$ 1.080,00

Festa no rooftop (hóspedes): Já incluso na diária

⁠Jantar no Gero + festa no rooftop: R$ 1.700,00 por pessoa com bebidas alcoólicas inclusas + comidinhas

Sobre o chef do Gero Salvador

Em 1980, aos 17 anos, Rosivaldo Neves de Brito chegou em São Paulo com uma mala e uma passagem, pronto para começar uma nova vida. Ele encontrou apoio em parte de sua família que já estava estabelecida na cidade, trabalhando em hotelaria e gastronomia.

Rosivaldo começou sua carreira na cozinha, um caminho comum para muitos baianos que migravam para São Paulo. Nos primeiros momentos, Brito desempenhou funções básicas e essenciais na cozinha, como lavar pratos, limpar o chão e garantir que tudo estivesse impecável para o funcionamento do local. Com esforço e dedicação, ele enviava dinheiro para sua família na Bahia através de parentes que visitavam a cidade.

O grande marco de sua carreira aconteceu em 1990, quando se juntou ao Grupo Fasano, uma oportunidade que surgiu através de uma indicação. Com o tempo, Rosivaldo subiu de cargo e, com a inauguração do Fasano Salvador, tornou-se chef do restaurante do grupo, onde pôde explorar e aprimorar suas habilidades culinárias.

Hoje, ele é conhecido por suas especialidades, como a moqueca baiana mista, que leva camarão e peixe, e a tradicional feijoada servida no primeiro sábado de cada mês. Além de liderar a cozinha do hotel, Rosivaldo compartilha suas receitas aprovadas e testadas, permitindo que as pessoas recriem seus pratos saborosos em casa.

Serviço

Informações e Ingressos