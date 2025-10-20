Acesse sua conta
Homem é preso por descumprir medida protetiva para agredir e roubar ex-companheira na Bahia

Suspeito foi preso em flagrante após o caso

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:17

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após agredir e roubar a ex-companheira no município de Euclides da Cunha, no norte da Bahia. O crime ocorreu na tarde de sábado (18), quando o suspeito descumpriu uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher pilotava sua motocicleta pelo bairro de Nova América quando foi surpreendida pelo agressor, que a derrubou e tomou sua bolsa, levando o celular. Após o ataque, ela procurou a Delegacia Territorial da cidade e relatou o ocorrido.

Com base nas informações passadas pela vítima, os investigadores iniciaram buscas e localizaram o homem na casa do irmão dele, no mesmo bairro. Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime e indicou onde havia escondido os pertences da mulher. Submetido a exame de corpo de delito, ele segue preso à disposição da Justiça.

