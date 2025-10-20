KM 781

Acidente deixa um morto e quatro feridos na BR-116

Colisão frontal ocorreu em trecho de Poções

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:19

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um acidente na BR-116, em trecho da cidade de Poções, no centro sul da Bahia, no último domingo (19).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos, um Sandeiro, da Renault, e um Corolla, da Toyota. A batida ocorreu no km 781 da rodovia.

