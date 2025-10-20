Acesse sua conta
Acidente deixa um morto e quatro feridos na BR-116

Colisão frontal ocorreu em trecho de Poções

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:19

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um acidente na BR-116, em trecho da cidade de Poções, no centro sul da Bahia, no último domingo (19).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos, um Sandeiro, da Renault, e um Corolla, da Toyota. A batida ocorreu no km 781 da rodovia.

PRF registrou o acidente em estrada da Bahia por Divulgação/PRF

O motorista do primeiro veículo morreu no local. Os quatro feridos estavam no segundo carro. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

