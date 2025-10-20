Acidente deixa um morto e quatro feridos na BR-116

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:19
Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um acidente na BR-116, em trecho da cidade de Poções, no centro sul da Bahia, no último domingo (19).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos, um Sandeiro, da Renault, e um Corolla, da Toyota. A batida ocorreu no km 781 da rodovia.
PRF registrou o acidente em estrada da Bahia
O motorista do primeiro veículo morreu no local. Os quatro feridos estavam no segundo carro. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.