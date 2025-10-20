Coletivo de palhaças celebra 20 anos com evento no Campo Grande; veja novas apresentações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:43
A Praça do Campo Grande foi tomada por gargalhadas e música neste fim de semana. No meio das árvores e do vai e vem de famílias, o grupo Nariz de Cogumelo celebrou 20 anos de estrada com um espetáculo que misturou improviso, poesia e a leveza da palhaçaria feminina.
As apresentações, que aconteceram no sábado e domingo (18 e 19 de outubro), reuniram crianças, adultos e curiosos em torno das palhaças Floricota (Laili Flórez), Furabolo (Larissa Uerba) e Calçolina (Luiza Bocca). Com apoio musical de Diogo Flórez (violão) e Kedson Silva (sanfona), o grupo transformou a praça em um grande picadeiro a céu aberto.
O público era parte da cena, sendo chamado para dançar, brincar e se deixar levar pelas situações absurdas e afetuosas criadas pelas artistas.
Grupo Nariz de Cogumelo celebrou duas décadas de palhaçaria
Entre risadas e aplausos, dava pra sentir o clima de celebração. O grupo, criado em 2006, é referência na palhaçaria feminina e na ocupação artística dos espaços públicos. Para as artistas, se apresentar nas ruas é mais do que uma escolha estética, é um gesto político e afetivo.
“A rua é viva, pulsante, e tudo pode acontecer. Cada apresentação é única, porque o público faz o espetáculo junto com a gente”, explica Luiza Bocca.
“A palhaça em cena denuncia, vibra, se atrapalha e interage com o público, que recebe com risos e aplausos ao ser lembrado, de modo tão leve e bem-humorado, que a vida é cheia de contrastes - e nós cheios de equívocos”, completa Laili Flórez.
A programação faz parte do projeto “Se Vira nos 20!”, apoiado pela Política Nacional Aldir Blanc Bahia, com recursos do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.
Depois da passagem pelo Campo Grande, o Nariz de Cogumelo segue em circulação por praças e espaços públicos de Salvador, Lauro de Freitas e Itaparica até 16 de novembro, com os espetáculos “Clássicos, o Filme” e “É das Palhaças que Eles Gostam Mais”.
Confira programação:
VALE DAS PEDRINHAS:
Local: Praça Mico Preto
Horário: 16h
25/10 (sábado) – Clássicos, o filme
26/10 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais
LAURO DE FREITAS:
Local: Praça da Matriz
Horário: 16h
01/11 (sábado) – Clássicos, o filme
02/11 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais
CANDEAL:
Local: Praça das Artes
Horário: 16h
08/11 (sábado) – Clássicos, o filme
09/11 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais
Com acessibilidade em Libras e audiodescrição
ITAPARICA:
Local: Praça de Mar Grande
Horário: 16h
15/11 (sábado) – Clássicos, o filme
16/11 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais