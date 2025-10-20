SALVADOR

Coletivo de palhaças celebra 20 anos com evento no Campo Grande; veja novas apresentações

Espetáculo mistura improviso, poesia e a leveza da palhaçaria feminina do grupo Nariz de Cogumelo

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:43

Grupo Nariz de Cogumelo celebrou duas décadas de palhaçaria feminina ocupando as ruas com arte e riso Crédito: Rafael Martins/Divulgação

A Praça do Campo Grande foi tomada por gargalhadas e música neste fim de semana. No meio das árvores e do vai e vem de famílias, o grupo Nariz de Cogumelo celebrou 20 anos de estrada com um espetáculo que misturou improviso, poesia e a leveza da palhaçaria feminina.

As apresentações, que aconteceram no sábado e domingo (18 e 19 de outubro), reuniram crianças, adultos e curiosos em torno das palhaças Floricota (Laili Flórez), Furabolo (Larissa Uerba) e Calçolina (Luiza Bocca). Com apoio musical de Diogo Flórez (violão) e Kedson Silva (sanfona), o grupo transformou a praça em um grande picadeiro a céu aberto.

O público era parte da cena, sendo chamado para dançar, brincar e se deixar levar pelas situações absurdas e afetuosas criadas pelas artistas.

Grupo Nariz de Cogumelo celebrou duas décadas de palhaçaria 1 de 13

Entre risadas e aplausos, dava pra sentir o clima de celebração. O grupo, criado em 2006, é referência na palhaçaria feminina e na ocupação artística dos espaços públicos. Para as artistas, se apresentar nas ruas é mais do que uma escolha estética, é um gesto político e afetivo.

“A rua é viva, pulsante, e tudo pode acontecer. Cada apresentação é única, porque o público faz o espetáculo junto com a gente”, explica Luiza Bocca.

“A palhaça em cena denuncia, vibra, se atrapalha e interage com o público, que recebe com risos e aplausos ao ser lembrado, de modo tão leve e bem-humorado, que a vida é cheia de contrastes - e nós cheios de equívocos”, completa Laili Flórez.

A programação faz parte do projeto “Se Vira nos 20!”, apoiado pela Política Nacional Aldir Blanc Bahia, com recursos do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.

Depois da passagem pelo Campo Grande, o Nariz de Cogumelo segue em circulação por praças e espaços públicos de Salvador, Lauro de Freitas e Itaparica até 16 de novembro, com os espetáculos “Clássicos, o Filme” e “É das Palhaças que Eles Gostam Mais”.

Confira programação:

VALE DAS PEDRINHAS:

Local: Praça Mico Preto

Horário: 16h

25/10 (sábado) – Clássicos, o filme

26/10 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais

LAURO DE FREITAS:

Local: Praça da Matriz

Horário: 16h

01/11 (sábado) – Clássicos, o filme

02/11 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais

CANDEAL:

Local: Praça das Artes

Horário: 16h

08/11 (sábado) – Clássicos, o filme

09/11 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais

Com acessibilidade em Libras e audiodescrição

ITAPARICA:

Local: Praça de Mar Grande

Horário: 16h

15/11 (sábado) – Clássicos, o filme