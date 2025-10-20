REDES SOCIAIS

Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'

Cantor de 83 anos reagiu à publicação da mulher; veja os cliques

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:37

Paula Lavigne e Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Paula Lavigne surpreendeu os seguidores ao postar um álbum de fotos no Instagram em que aparece nua. Na legenda, a empresária e produtora de 56 anos brincou: "Biscoitando! Pode ou é tarde demais?". Não demorou muito para o marido dela, o cantor Caetano Veloso, de 83, reagir à publicação.

O artista baiano usou emojis de coração e um emoji com a palavra "on", que significa que algo está ligado, ativado ou em progresso.

Paula Lavigne 1 de 10

Além de Caetano, vários famosos e fãs também comentaram na postagem com os cliques sensuais da empresária. "Pode muito", afirmou a apresentadora Cissa Guimarães, assim como as atrizes Drica Moraes, Paula Burlamaqui e Virginia Cavendish. "Mainhaaaáa!!!!!!!", comentou a cantora Sandra Sá. "Que linda", elogiou Deborah Evelyn.