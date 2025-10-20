Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:37
Paula Lavigne surpreendeu os seguidores ao postar um álbum de fotos no Instagram em que aparece nua. Na legenda, a empresária e produtora de 56 anos brincou: "Biscoitando! Pode ou é tarde demais?". Não demorou muito para o marido dela, o cantor Caetano Veloso, de 83, reagir à publicação.
O artista baiano usou emojis de coração e um emoji com a palavra "on", que significa que algo está ligado, ativado ou em progresso.
Paula Lavigne
Além de Caetano, vários famosos e fãs também comentaram na postagem com os cliques sensuais da empresária. "Pode muito", afirmou a apresentadora Cissa Guimarães, assim como as atrizes Drica Moraes, Paula Burlamaqui e Virginia Cavendish. "Mainhaaaáa!!!!!!!", comentou a cantora Sandra Sá. "Que linda", elogiou Deborah Evelyn.
Outros nomes conhecidos, como Andréia Sadi, Maria Gadu, Antonio Grassi e Bel Kutner, mandaram emojis de coração e foguinho. Paula também recebeu comentários como "deusa", "mulher gigante pro país", "diva", "gata" e "lindeusa" dos seguidores.