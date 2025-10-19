Acesse sua conta
Bahia tem três entre as cinco cidades mais quentes do país; saiba quais

Chuvas devem ser registrada em parte do estado nessa segunda (20), mas calor será mantido em algumas cidades

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 16:16

Os moradores de Ibotirama, no oeste baiano, sentiram o calorzão chegar com força nesse final de semana. A cidade registrou a segunda temperatura mais alta do país nesse sábado, com 40,7 graus. Só ficou atrás de Oeiras, no Piauí, com 41,2 graus. Além delas duas, só outra cidade piauiense no país inteiro registrou temperatura a partir de 40 graus. Outras duas cidades baianas chegaram perto: Luís Eduardo Magalhães registrou 39,6 graus e Correntina 39,4 graus, ambas na região oeste. Ao todo, a Bahia teve três entre as cinco cidades mais quentes do país no sábado.

Segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), no último sábado, a persistência do bloqueio atmosférico nos níveis inferiores da atmosfera mantiveram o domínio do sol e as condições de tempo seco em praticamente todo o estado da Bahia. Não eram esperadas variações expressivas nas condições meteorológicas. A expectativa era de que o céu permanecesse com pouca cobertura de nuvens e os índices de umidade relativa do ar em níveis baixos. Porém, esse padrão atmosférico contribui para a continuidade e o aumento dos focos de queimadas, sobretudo na parte oeste do estado.

Já para este domingo, a previsão era de que, no início do dia, o sol predominasse em grande parte do estado. No entanto, ao longo do período, com o afastamento do sistema de alta pressão, era esperado que as condições do tempo se tornassem mais instáveis, com possibilidade de chuvas, especialmente nas regiões do Sudoeste e do Litoral Sul da Bahia. Essa instabilidade está associada ao avanço de um sistema frontal.

Embora seja esperado que as chuvas devam se espalhar por boa parte do estado nessa segunda-feira (20), com maior concentração sobre o litoral baiano, incluindo Salvador, a Região Metropolitana e o Recôncavo, o calorzão vai permanecer na região oeste. Segundo o Inema, o município de Ibotira tem temperatura máxima prevista de 39 graus, enquanto Barra tem de 38 e os municípios de Bom Jesus da Lapa, Formosa do Rio Preto e Barreiras podem chegar a 37 graus.

