Muita coisa vai desabar, recomece: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot deste domingo (19 de outubro)

O que desaba agora abre espaço para um novo ciclo de crescimento, clareza e força interior

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 04:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A energia da Torre domina o tarot deste domingo e traz um alerta poderoso: mudanças profundas e repentinas podem acontecer, virando a vida de ponta-cabeça. Tudo aquilo que estava sendo mantido por aparência ou medo de perder será desfeito para que algo mais verdadeiro surja. A Torre não destrói por crueldade, mas por necessidade. O que desaba agora abre espaço para um novo ciclo de crescimento, clareza e força interior.

Este domingo pede calma e confiança. Não adianta lutar contra o que está se desmoronando, é melhor respirar fundo, observar o que precisa ir embora e se preparar para reconstruir com mais consciência.

Áries

A carta pede que você entregue o controle. O universo vai mexer em áreas que você achava sólidas, e será em meio ao caos que uma nova visão surgirá. Evite agir no impulso e lembre-se: nem tudo que cai é perda, às vezes é libertação.

Áries: Vermelho paixão

Touro

Sua necessidade de segurança será desafiada. Mudanças inesperadas podem surgir, especialmente na vida financeira ou profissional. O tarot pede desapego e confiança no processo, porque o que está sendo retirado do seu caminho já não servia mais.

Touro: verde esmeralda

Gêmeos

Verdades vêm à tona, e o momento é de encarar o que você vinha adiando. Pode ser uma conversa difícil, uma decisão ou o fim de uma fase. Use a comunicação como aliada e não como arma. A liberdade que você tanto quer depende da honestidade agora.

Gêmeos: amarelo dourado

Câncer

As emoções estarão à flor da pele, mas é um bom momento para libertar-se de vínculos desgastados. O tarot mostra que algo precisa ser encerrado, e essa despedida, por mais dolorosa que pareça, trará leveza e paz. Cuide do seu coração, mas não se feche para o novo.

Câncer: prata

Leão

A Torre alerta para abalos no ego e nas certezas. Mudanças no ambiente de trabalho ou na vida social podem te tirar do centro das atenções, e isso será bom. Use o momento para reavaliar o que realmente te faz brilhar, a resposta pode ser mais profunda do que imagina.

Leão: laranja intenso

Virgem

Sua rotina pode ser virada do avesso, e o tarot pede que você abrace o improviso. Mudanças de planos trarão novas oportunidades se você não se apegar ao controle. Confie na sua capacidade de reorganizar tudo de forma prática e leve.

Virgem: bege ou tons terrosos

Libra

As relações passam por provações. A Torre mostra que alguns laços precisam ser reestruturados ou rompidos. Evite insistir em algo que só se mantém por costume. O amor verdadeiro se fortalece quando há espaço para crescimento individual.

Libra: rosa quartzo

Escorpião

Transformações intensas te cercam e pedem entrega total. A carta traz um chamado espiritual: abandone o passado, perdoe e renasça. É um dia poderoso para deixar o orgulho e abrir o coração para o que realmente importa.

Escorpião: preto profundo

Sagitário

Mudanças de direção estão chegando, e você precisará agir rápido. O tarot mostra que algo pode desabar, mas é isso que vai te libertar. Use sua fé e otimismo para enxergar que o universo está te empurrando para um caminho melhor.

Sagitário: roxo ametista

Capricórnio

A estabilidade que você construiu pode ser testada. O tarot pede calma: se algo desmorona, é para que algo mais sólido se erga no lugar. Use seu senso prático para reconstruir com base no que realmente faz sentido.

Capricórnio: cinza pedra

Aquário

O tarot indica rupturas em grupos, amizades ou projetos. Deixe o fluxo natural agir, forçar o que já deu sinais de fim só vai atrasar a evolução. Confie no novo que surge, mesmo que ele ainda pareça incerto.

Aquário: azul turquesa

Peixes

O emocional pode oscilar, mas a Torre vem para libertar você de ilusões. Encare as verdades com serenidade e fé. As mudanças que ocorrem agora trarão clareza sobre o que realmente te faz feliz.

Peixes: azul marinho

Dica do dia

A energia deste domingo é de libertação. Evite resistir, não lamente o que acabou e não tente controlar o que está fora do seu alcance. Medite, ore e se conecte com o que te faz sentir em paz. O universo está te realinhando, e o que hoje parece ruína será, em breve, o alicerce de um novo começo.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia

