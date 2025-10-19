Acesse sua conta
A Torre domina o tarot deste domingo (19 de outubro): dia será de mudanças drásticas

Nem tudo o que desaba é perda, muitas vezes é o início de algo mais verdadeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 00:20

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Este domingo chega com energia intensa e reveladora. A carta da Torre surge como um chamado para enxergar a verdade por trás das aparências. Ela indica rupturas, descobertas e reviravoltas que, embora possam parecer caóticas, vêm para libertar o que já não tem base firme. É um dia de mudanças súbitas, mas também de revelações que impulsionam o crescimento.

Nem tudo o que desaba é perda, muitas vezes é o início de algo mais verdadeiro. A Torre pede coragem para deixar o passado ruir e espaço para o novo se construir com mais consciência e propósito. Evite resistir às mudanças e mantenha a fé: o universo está reorganizando tudo para o seu bem, mesmo que isso ainda não pareça claro.

Conselho do dia: aceite o que está terminando, respire fundo e siga. Depois da tempestade, vem a reconstrução - e nela, o que for real permanecerá.

