Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Desafios, oportunidades e disputa de poder: veja as previsões dos signos de 20 a 26 de outubro

Equilíbrio e clareza serão palavras-chave para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o céu promete nesta semana.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo
Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

Os astros movimentam o céu com aspectos intensos entre Sol, Júpiter, Plutão, Mercúrio, Marte e Vênus. Essa combinação cria um cenário de contrastes: de um lado, diplomacia e desejo de harmonia; de outro, impulsividade e disputas de poder. Será um período de reavaliação profunda sobre justiça, acordos e equilíbrio nas relações, com revelações que exigirão maturidade emocional.

Leia mais

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos

Imagem - Divisor de águas: 2 signos serão forçados a se posicionar e escolher um lado, não dá mais para adiar

Divisor de águas: 2 signos serão forçados a se posicionar e escolher um lado, não dá mais para adiar

O Sol em Libra pede mais empatia e cuidado nas trocas, enquanto a conjunção entre Mercúrio e Marte em Escorpião traz coragem e intensidade para resolver pendências. Já a influência de Plutão alerta para o perigo da manipulação e do excesso de controle. Para atravessar esses dias com serenidade, o segredo é alinhar verdade e sensibilidade.

Veja como cada signo será impactado pelas energias da semana de 20 a 26 de outubro.

Áries

A energia intensa de Marte, seu planeta regente, promete dias de decisões importantes e necessidade de foco. Parcerias e acordos pedem transparência. Evite agir no impulso e prefira dialogar com clareza. No amor, será hora de encarar verdades e deixar o orgulho de lado.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

Conversas tensas e assuntos do passado podem ressurgir. Mantenha a calma e não leve tudo para o lado pessoal. O céu pede sabedoria para lidar com as emoções e firmeza para encerrar ciclos. Uma boa notícia pode surgir no campo profissional se você se abrir para novas formas de colaboração.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

O trabalho exigirá atenção redobrada. Organize melhor sua rotina para não se sobrecarregar. O clima nas relações pode ficar mais direto e, às vezes, ríspido. Ouça antes de responder e confie na sua inteligência para encontrar soluções criativas. A saúde pede mais descanso.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

O momento é de buscar equilíbrio entre dever e prazer. Pode haver cobrança familiar ou emocional, mas também oportunidades de cura e reconciliação. No amor, a semana favorece declarações sinceras. Evite reações impulsivas e cuide do seu bem-estar.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

O ambiente familiar ou doméstico pode trazer tensões e necessidade de ajustes. Questões antigas voltam à tona pedindo diálogo e perdão. Evite disputas e priorize o que traz segurança emocional. Se estiver em um relacionamento, será preciso ceder um pouco para manter a harmonia.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Conversas importantes marcam a semana. Você pode se sentir pressionado a dar respostas rápidas, mas o ideal é pensar com calma. No trabalho, ideias inovadoras ganham espaço. No campo afetivo, equilíbrio entre razão e emoção será essencial para evitar mal-entendidos.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

O Sol em seu signo ilumina temas ligados à autoestima e finanças. Evite decisões impulsivas envolvendo dinheiro e não se compare aos outros. Valorize suas conquistas e mantenha o foco no que realmente tem sentido. O amor ganha leveza se você souber impor limites com elegância.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Com Mercúrio e Marte em seu signo, você sentirá tudo com mais intensidade. A mente estará afiada, mas a língua, perigosa. Use sua energia para agir de forma estratégica, não destrutiva. O período é de limpeza e transformação interior. Evite reações extremas e confie na sua intuição.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

O momento é de introspecção e observação. Padrões antigos podem reaparecer pedindo revisão. Evite reagir de forma impulsiva a provocações e valorize o silêncio. Sonhos e pressentimentos trarão mensagens importantes. Nas amizades, reveja quem realmente está ao seu lado.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

A semana traz cobranças e possíveis ajustes em projetos e metas. Imprevistos podem alterar seus planos, exigindo flexibilidade. Sua liderança será testada, e o segredo estará em unir estratégia e empatia. No amor, evite a rigidez e dê espaço para o diálogo.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

As tensões podem se refletir na carreira. Evite confrontos com figuras de autoridade e mantenha a calma diante de mudanças inesperadas. Use sua criatividade para encontrar novas soluções. A semana favorece estudos e aprendizados que ampliam seus horizontes.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Você estará mais aberto a novos caminhos e reflexões profundas. Mas é preciso cuidado com promessas grandiosas ou ilusões. Discussões ideológicas podem surgir, pedindo tolerância. No amor, o diálogo honesto trará mais confiança e conexão verdadeira.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil
Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!
Imagem - Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil