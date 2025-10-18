ASTROLOGIA

Desafios, oportunidades e disputa de poder: veja as previsões dos signos de 20 a 26 de outubro

Equilíbrio e clareza serão palavras-chave para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o céu promete nesta semana.

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

Os astros movimentam o céu com aspectos intensos entre Sol, Júpiter, Plutão, Mercúrio, Marte e Vênus. Essa combinação cria um cenário de contrastes: de um lado, diplomacia e desejo de harmonia; de outro, impulsividade e disputas de poder. Será um período de reavaliação profunda sobre justiça, acordos e equilíbrio nas relações, com revelações que exigirão maturidade emocional.

O Sol em Libra pede mais empatia e cuidado nas trocas, enquanto a conjunção entre Mercúrio e Marte em Escorpião traz coragem e intensidade para resolver pendências. Já a influência de Plutão alerta para o perigo da manipulação e do excesso de controle. Para atravessar esses dias com serenidade, o segredo é alinhar verdade e sensibilidade.

Veja como cada signo será impactado pelas energias da semana de 20 a 26 de outubro.

Áries

A energia intensa de Marte, seu planeta regente, promete dias de decisões importantes e necessidade de foco. Parcerias e acordos pedem transparência. Evite agir no impulso e prefira dialogar com clareza. No amor, será hora de encarar verdades e deixar o orgulho de lado.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro

Conversas tensas e assuntos do passado podem ressurgir. Mantenha a calma e não leve tudo para o lado pessoal. O céu pede sabedoria para lidar com as emoções e firmeza para encerrar ciclos. Uma boa notícia pode surgir no campo profissional se você se abrir para novas formas de colaboração.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos

O trabalho exigirá atenção redobrada. Organize melhor sua rotina para não se sobrecarregar. O clima nas relações pode ficar mais direto e, às vezes, ríspido. Ouça antes de responder e confie na sua inteligência para encontrar soluções criativas. A saúde pede mais descanso.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Câncer

O momento é de buscar equilíbrio entre dever e prazer. Pode haver cobrança familiar ou emocional, mas também oportunidades de cura e reconciliação. No amor, a semana favorece declarações sinceras. Evite reações impulsivas e cuide do seu bem-estar.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Leão

O ambiente familiar ou doméstico pode trazer tensões e necessidade de ajustes. Questões antigas voltam à tona pedindo diálogo e perdão. Evite disputas e priorize o que traz segurança emocional. Se estiver em um relacionamento, será preciso ceder um pouco para manter a harmonia.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Virgem

Conversas importantes marcam a semana. Você pode se sentir pressionado a dar respostas rápidas, mas o ideal é pensar com calma. No trabalho, ideias inovadoras ganham espaço. No campo afetivo, equilíbrio entre razão e emoção será essencial para evitar mal-entendidos.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Libra

O Sol em seu signo ilumina temas ligados à autoestima e finanças. Evite decisões impulsivas envolvendo dinheiro e não se compare aos outros. Valorize suas conquistas e mantenha o foco no que realmente tem sentido. O amor ganha leveza se você souber impor limites com elegância.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Escorpião

Com Mercúrio e Marte em seu signo, você sentirá tudo com mais intensidade. A mente estará afiada, mas a língua, perigosa. Use sua energia para agir de forma estratégica, não destrutiva. O período é de limpeza e transformação interior. Evite reações extremas e confie na sua intuição.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Sagitário

O momento é de introspecção e observação. Padrões antigos podem reaparecer pedindo revisão. Evite reagir de forma impulsiva a provocações e valorize o silêncio. Sonhos e pressentimentos trarão mensagens importantes. Nas amizades, reveja quem realmente está ao seu lado.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Capricórnio

A semana traz cobranças e possíveis ajustes em projetos e metas. Imprevistos podem alterar seus planos, exigindo flexibilidade. Sua liderança será testada, e o segredo estará em unir estratégia e empatia. No amor, evite a rigidez e dê espaço para o diálogo.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Aquário

As tensões podem se refletir na carreira. Evite confrontos com figuras de autoridade e mantenha a calma diante de mudanças inesperadas. Use sua criatividade para encontrar novas soluções. A semana favorece estudos e aprendizados que ampliam seus horizontes.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Peixes

Você estará mais aberto a novos caminhos e reflexões profundas. Mas é preciso cuidado com promessas grandiosas ou ilusões. Discussões ideológicas podem surgir, pedindo tolerância. No amor, o diálogo honesto trará mais confiança e conexão verdadeira.