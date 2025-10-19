Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda deste domingo (19 de outubro): sinais do céu anunciam viradas intensas e poderosas para 5 signos

Nada será como antes, mas quem agir com sabedoria e fé poderá sair fortalecido desse momento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 00:17

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Alguns sinais do céu indicam que o ciclo atual está prestes a mudar de rumo, e o Anjo da Guarda alerta: as transformações podem vir de forma brusca. Nada será como antes, mas quem agir com sabedoria e fé poderá sair fortalecido desse momento de reviravolta. Este domingo é ideal para observar os sinais, ouvir a intuição e agir sem medo.

Leia mais

Imagem - Desafios, oportunidades e disputa de poder: veja as previsões dos signos de 20 a 26 de outubro

Desafios, oportunidades e disputa de poder: veja as previsões dos signos de 20 a 26 de outubro

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Touro

O Anjo da Guarda de Touro pede coragem para encerrar capítulos que já perderam o sentido. Mudanças inesperadas podem acontecer no trabalho ou em relações pessoais. Em vez de resistir, o melhor caminho é acolher o novo. A energia de renovação está intensa e promete recompensas para quem confiar no processo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

O brilho leonino pode ser testado nos próximos dias. O anjo orienta a não levar críticas para o lado pessoal, mas sim como oportunidades de amadurecimento. Mudanças em parcerias e projetos estão próximas e exigem adaptação. É hora de mostrar flexibilidade e deixar o orgulho de lado para seguir em frente com leveza.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

Transformações profundas estão em andamento, e o Anjo da Guarda de Escorpião reforça a importância de abandonar o que já não cabe no presente. Pode ser um hábito, uma relação ou um pensamento limitante. A força espiritual deste signo aumenta, ajudando a atravessar o caos com lucidez e fé.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Aquário

O anjo dos aquarianos anuncia uma virada repentina na vida social ou profissional. O que parecia estável pode se dissolver, dando espaço para algo completamente novo. O conselho é confiar no destino e manter a mente aberta, pois ideias inovadoras surgirão a partir dessa ruptura.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

O Anjo da Guarda de Peixes pede foco e serenidade. As emoções estarão à flor da pele, mas esse abalo será necessário para limpar o que estava preso há tempos. Mudanças em laços afetivos e projetos pessoais vão abrir caminhos que pareciam bloqueados. É um domingo para rezar, agradecer e se preparar para um recomeço cheio de propósito.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

A energia deste 19 de outubro marca um ponto de virada espiritual. Quem souber ler os sinais do anjo e agir com fé poderá transformar o caos em bênção e a instabilidade em força.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A Torre domina o tarot deste domingo (19 de outubro): dia será de mudanças drásticas

A Torre domina o tarot deste domingo (19 de outubro): dia será de mudanças drásticas
Imagem - Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11

Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11
Imagem - Regina Casé publica declaração emocionante para O Kanalha: 'Educação esmerada'

Regina Casé publica declaração emocionante para O Kanalha: 'Educação esmerada'

MAIS LIDAS

Imagem - Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11
01

Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos
03

Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 14,7 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 14,7 mil