ASTROLOGIA

Anjo da Guarda deste domingo (19 de outubro): sinais do céu anunciam viradas intensas e poderosas para 5 signos

Nada será como antes, mas quem agir com sabedoria e fé poderá sair fortalecido desse momento

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 00:17

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Alguns sinais do céu indicam que o ciclo atual está prestes a mudar de rumo, e o Anjo da Guarda alerta: as transformações podem vir de forma brusca. Nada será como antes, mas quem agir com sabedoria e fé poderá sair fortalecido desse momento de reviravolta. Este domingo é ideal para observar os sinais, ouvir a intuição e agir sem medo.

Touro

O Anjo da Guarda de Touro pede coragem para encerrar capítulos que já perderam o sentido. Mudanças inesperadas podem acontecer no trabalho ou em relações pessoais. Em vez de resistir, o melhor caminho é acolher o novo. A energia de renovação está intensa e promete recompensas para quem confiar no processo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Leão

O brilho leonino pode ser testado nos próximos dias. O anjo orienta a não levar críticas para o lado pessoal, mas sim como oportunidades de amadurecimento. Mudanças em parcerias e projetos estão próximas e exigem adaptação. É hora de mostrar flexibilidade e deixar o orgulho de lado para seguir em frente com leveza.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Escorpião

Transformações profundas estão em andamento, e o Anjo da Guarda de Escorpião reforça a importância de abandonar o que já não cabe no presente. Pode ser um hábito, uma relação ou um pensamento limitante. A força espiritual deste signo aumenta, ajudando a atravessar o caos com lucidez e fé.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Aquário

O anjo dos aquarianos anuncia uma virada repentina na vida social ou profissional. O que parecia estável pode se dissolver, dando espaço para algo completamente novo. O conselho é confiar no destino e manter a mente aberta, pois ideias inovadoras surgirão a partir dessa ruptura.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Peixes

O Anjo da Guarda de Peixes pede foco e serenidade. As emoções estarão à flor da pele, mas esse abalo será necessário para limpar o que estava preso há tempos. Mudanças em laços afetivos e projetos pessoais vão abrir caminhos que pareciam bloqueados. É um domingo para rezar, agradecer e se preparar para um recomeço cheio de propósito.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho