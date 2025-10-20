Acesse sua conta
Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia

Imagens mostram o momento em que o suspeito atira três vezes contra a vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:02

Suspeito distraiu vítima antes de atirar contra ela
Suspeito distraiu vítima antes de atirar contra ela Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que Carlos André da Silva Júnior, 35 anos, um dono de pizzaria, foi executado a tiros dentro do próprio estabelecimento, na noite de sábado (18), em Canavieiras, no sul da Bahia.

O crime aconteceu na Avenida Professor Assis Gonçalves, no centro da cidade, e chocou moradores da região. Nas imagens, um homem disfarçado de entregador distrai a vítima e atira três vezes contra ela.

Após os disparos, o autor foge em uma moto que o aguardava do lado de fora. Carlos André chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Canavieiras, sendo depois transferido para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais da 71ª CIPM foram acionados e realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) periciou o local, e a Delegacia Territorial de Canavieiras investiga o caso. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Tags:

Crime Polícia

