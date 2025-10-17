Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Laudo aponta 'excelência' e 'segurança' em produtos do O Cravinho após operação

Avaliação da Ufba foi solicitada pelos donos do estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:25

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Um laudo técnico que apontou ‘excelência’ e ‘segurança’ nos materiais utilizados para produção de bebidas no Cravinho, no Pelourinho, em Salvador, foi divulgado pelos proprietários do estabelecimento na manhã desta sexta-feira (17).

O laudo, que é do Laboratório de Bromatologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), foi solicitado na quinta-feira (16), depois da operação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da polícia que fiscaliza possíveis irregularidades no estabelecimento.

Na operação, barris de cachaça foram interditados e o Mapa decidiu proibir a comercialização da bebida artesanal feita com cachaça e especiarias até que um laudo descarte os riscos do produto.

No entanto, o laudo divulgado hoje descarta as irregularidades. “Os laudos técnicos emitidos confirmam a excelência e a segurança dos produtos utilizados para fazer as bebidas no O Cravinho do Pelourinho. Ou seja, não há absolutamente nenhum problema com a cachaça utilizada pelo bar e restaurante na elaboração de suas bebidas”, declarou O Cravinho em nota.

Laudo técnico foi divulgado pelo O Cravinho

Laudo técnico foi divulgado pelo O Cravinho por Reprodução
Laudo técnico foi divulgado pelo O Cravinho por Reprodução
Laudo técnico foi divulgado pelo O Cravinho por Reprodução
Laudo técnico foi divulgado pelo O Cravinho por Reprodução
1 de 4
Laudo técnico foi divulgado pelo O Cravinho por Reprodução

Na declaração, estabelecimento informou ainda que, por iniciativa própria, o estabelecimento optou por manter-se temporariamente fechado, em sinal de respeito aos clientes e às instituições, até que todos os esclarecimentos fossem concluídos com transparência.

Quando o local foi alvo de operação, investigadores coletaram amostras de bebidas que passarão por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Funcionários do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também colheram amostras para análise.

A operação Bebidas Etílicas, iniciada após casos de intoxicação por metanol serem registrados no Brasil, fiscaliza a produção e distribuição de bebidas alcoólicas. O objetivo é identificar possíveis irregularidades envolvendo o uso de metanol, produto tóxico para o consumo humano.

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de fiscalização

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Maysa Polcri/CORREIO
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Maysa Polcri/CORREIO
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Maysa Polcri/CORREIO
1 de 6
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação

Leia mais

Imagem - Cravinho não vai abrir enquanto não puder vender bebida que deu nome ao famoso bar do Pelourinho

Cravinho não vai abrir enquanto não puder vender bebida que deu nome ao famoso bar do Pelourinho

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Tags:

Polícia Operação

Mais recentes

Imagem - 10 atitudes simples para manter a saúde dos olhos ao longo da vida

10 atitudes simples para manter a saúde dos olhos ao longo da vida
Imagem - Confira o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador e Região Metropolitana

Confira o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador e Região Metropolitana
Imagem - Traficante que teria autorizado execução de jovens em Anguera tem bens bloqueados

Traficante que teria autorizado execução de jovens em Anguera tem bens bloqueados

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)