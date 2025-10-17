SALVADOR

Laudo aponta 'excelência' e 'segurança' em produtos do O Cravinho após operação

Avaliação da Ufba foi solicitada pelos donos do estabelecimento

Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:25

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Um laudo técnico que apontou ‘excelência’ e ‘segurança’ nos materiais utilizados para produção de bebidas no Cravinho, no Pelourinho, em Salvador, foi divulgado pelos proprietários do estabelecimento na manhã desta sexta-feira (17).

O laudo, que é do Laboratório de Bromatologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), foi solicitado na quinta-feira (16), depois da operação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da polícia que fiscaliza possíveis irregularidades no estabelecimento.

Na operação, barris de cachaça foram interditados e o Mapa decidiu proibir a comercialização da bebida artesanal feita com cachaça e especiarias até que um laudo descarte os riscos do produto.

No entanto, o laudo divulgado hoje descarta as irregularidades. “Os laudos técnicos emitidos confirmam a excelência e a segurança dos produtos utilizados para fazer as bebidas no O Cravinho do Pelourinho. Ou seja, não há absolutamente nenhum problema com a cachaça utilizada pelo bar e restaurante na elaboração de suas bebidas”, declarou O Cravinho em nota.

Na declaração, estabelecimento informou ainda que, por iniciativa própria, o estabelecimento optou por manter-se temporariamente fechado, em sinal de respeito aos clientes e às instituições, até que todos os esclarecimentos fossem concluídos com transparência.

Quando o local foi alvo de operação, investigadores coletaram amostras de bebidas que passarão por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Funcionários do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também colheram amostras para análise.

A operação Bebidas Etílicas, iniciada após casos de intoxicação por metanol serem registrados no Brasil, fiscaliza a produção e distribuição de bebidas alcoólicas. O objetivo é identificar possíveis irregularidades envolvendo o uso de metanol, produto tóxico para o consumo humano.