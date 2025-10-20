Acesse sua conta
Soldado do Exército é agredido por PMs durante arrastão do Psirico

Júlio David, de 19 anos, foi socorrido por populares e levado para uma unidade de saúde

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:23

Caso aconteceu no último sábado, no bairro da Liberdade
Caso aconteceu no último sábado, no bairro da Liberdade Crédito: Reprodução

Um soldado do Exército de 19 anos, identificado como Júlio David, foi agredido por policiais militares durante o arrastão do Psirico, no bairro da Liberdade, em Salvador, na noite de sábado (18). O caso foi gravado por testemunhas.

As agressões ocorreram na região da Soledade, próximo ao colégio Pirajá da Silva e do shopping do bairro. Segundo a Polícia Civil, a vítima acompanhava um trio elétrico quando uma briga começou nas proximidades. “Durante a ação de policiais militares para conter a confusão, o jovem acabou sendo atingido”, diz trecho da nota.

Júlio David foi socorrido por populares e levado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade) investiga a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais e que o Comando de Policiamento Regional da Capital – BTS determinou a identificação dos policiais. (Confira nota completa abaixo). A reportagem tentou contato com o Exército, mas não houve retorno.

Nota da Polícia Militar

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que tomou conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais que registram uma intervenção policial durante um evento festivo no bairro da Liberdade, em Salvador.

O Comando de Policiamento Regional da Capital – BTS determinou a identificação dos policiais que participaram da ocorrência e vai adotar as medidas administrativas necessárias à apuração dos fatos.

A PMBA reforça que acompanha o caso e que eventuais condutas que se afastem dos protocolos institucionais serão analisadas com o devido rigor.

