TRÂNSITO

Caminhão tomba em acidente na BR-324 e deixa trânsito lento no sentido Salvador

Caso foi registrado por volta das 5h30 desta segunda-feira (20)

Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:29

BR-324 Crédito: Divulgação/ViaBahia

Quem vem para Salvador no início dessa segunda-feira (20) pela BR-324 não está tendo vida fácil no caminho. Isso porque, no quilômetro 595, em Candeias, uma interdição parcial atrapalha os motoristas a caminho da capital.

De acordo com informações da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, um acidente foi registrado por volta das 5h30, quando um caminhão carregado de madeira tombou na pista.

Os agentes da PRF foram acionados para o caso e precisaram interditar parte de uma faixa para a segurança dos motoristas e socorro do condutor do veículo envolvido no acidente. A interdição parcial não tem previsão de término.