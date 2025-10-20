Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caminhão tomba em acidente na BR-324 e deixa trânsito lento no sentido Salvador

Caso foi registrado por volta das 5h30 desta segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:29

BR-324
BR-324 Crédito: Divulgação/ViaBahia

Quem vem para Salvador no início dessa segunda-feira (20) pela BR-324 não está tendo vida fácil no caminho. Isso porque, no quilômetro 595, em Candeias, uma interdição parcial atrapalha os motoristas a caminho da capital.

De acordo com informações da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, um acidente foi registrado por volta das 5h30, quando um caminhão carregado de madeira tombou na pista.

Os agentes da PRF foram acionados para o caso e precisaram interditar parte de uma faixa para a segurança dos motoristas e socorro do condutor do veículo envolvido no acidente. A interdição parcial não tem previsão de término.

Apesar do registro, não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão que tombou no acidente.

Leia mais

Imagem - Dezessete mortos em acidente com ônibus que seguia para a Bahia: o que se sabe

Dezessete mortos em acidente com ônibus que seguia para a Bahia: o que se sabe

Imagem - Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco

Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco

Imagem - Sargento da PM, esposa e funcionária morrem após acidente em estrada da Bahia

Sargento da PM, esposa e funcionária morrem após acidente em estrada da Bahia

Tags:

Acidente Trânsito

Mais recentes

Imagem - Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano
Imagem - Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia

Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia
Imagem - Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia

Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
01

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
04

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'