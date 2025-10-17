Sargento da PM, esposa e funcionária morrem após acidente em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:58
O sargento da Polícia Militar (PM-BA) Tibério do Vale Alencar, 46 anos, a sua esposa Larissa Caroline Mousinho, 44, e uma funcionária da família — que ainda não teve a identidade divulgada — morreram em um acidente na noite de quinta-feira (16).
O caso foi registrado na BA-256, conhecida como Estrada da Base Naval de Aratu, em Salvador, onde carro em que as vítimas estavam colidiu contra um caminhão. Apesar da identificação do casal, ainda não se sabe o nome da funcionária.
Segundo a Polícia Civil, os três filhos do casal estavam no veículo no momento do acidente e foram socorridos com ferimentos para o Hospital do Subúrbio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das crianças.
Sargento, esposa e funcionária morreram
O impacto da batida foi tão violento que os três adultos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O motorista do caminhão envolvido no acidente não ficou ferido e as circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas,
O acidente ocorreu apenas um dia após Tibério ter sido promovido à graduação de sargento da Polícia Militar da Bahia, durante uma cerimônia realizada na Vila Militar do Bonfim.
Em nota, a Polícia Militar lamentou profundamente a perda. “A família Polícia Militar se une em solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda, rogando a Deus que conceda o conforto necessário neste momento de dor”, diz o texto publicado pela corporação.