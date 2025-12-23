AREMBEPE

Polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão ligada a facção; líder é preso em São Paulo

Suspeito foi localizado e preso em Campinas, quando se preparava para deixar a cidade

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 21:39

Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão Crédito: Divulgação

A polícia apreendeu cerca de 50 quilos de cocaína, fuzis e equipamentos do tráfico em um imóvel de luxo localizado em Arembepe, no Litoral Norte baiano. De acordo com informações da polícia, a mansão era utilizada como depósito estratégico para armazenamento de entorpecentes e armamentos destinados à distribuição em bairros da capital baiana. O local foi vinculado a um investigado, apontado como liderança criminosa com atuação em Salvador, que acabou preso, em Campinas, no estado de São Paulo.

O suspeito já havia sido preso anteriormente, no dia 12 deste mês, durante ação integrada entre o Ministério Público da Bahia e as forças de segurança do estado. Na ocasião, foi encontrado em posse de grande quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, além de estar a bordo de um veículo de luxo blindado. Apesar da existência de mandado de prisão em aberto, a custódia foi revogada após audiência judicial, momento em que ele deixou o estado da Bahia.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel, realizado nessa segunda-feira (22), as equipes localizaram compartimentos ocultos em móveis, onde estavam armazenados aproximadamente 50 quilos de cocaína, além de balança, embalagens a vácuo, peças de prensa hidráulica, insumos químicos e três fuzis calibres 5.56. Também foram apreendidos documentos e registros que reforçam a ligação direta do material ilícito ao suspeito. Com base nas provas reunidas, foi representada e decretada a prisão preventiva.

A apreensão e a prisão ocorreram dentro de uma ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e as Superintendências de Inteligência (SI) e de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) resultou na desarticulação de

A operação contou com a atuação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do MPBA, e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).