Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão ligada a facção; líder é preso em São Paulo

Suspeito foi localizado e preso em Campinas, quando se preparava para deixar a cidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 21:39

Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão Crédito: Divulgação

A polícia apreendeu cerca de 50 quilos de cocaína, fuzis e equipamentos do tráfico em um imóvel de luxo localizado em Arembepe, no Litoral Norte baiano. De acordo com informações da polícia, a mansão era utilizada como depósito estratégico para armazenamento de entorpecentes e armamentos destinados à distribuição em bairros da capital baiana. O local foi vinculado a um investigado, apontado como liderança criminosa com atuação em Salvador, que acabou preso, em Campinas, no estado de São Paulo.

O suspeito já havia sido preso anteriormente, no dia 12 deste mês, durante ação integrada entre o Ministério Público da Bahia e as forças de segurança do estado. Na ocasião, foi encontrado em posse de grande quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, além de estar a bordo de um veículo de luxo blindado. Apesar da existência de mandado de prisão em aberto, a custódia foi revogada após audiência judicial, momento em que ele deixou o estado da Bahia.

Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão

Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
1 de 7
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel, realizado nessa segunda-feira (22), as equipes localizaram compartimentos ocultos em móveis, onde estavam armazenados aproximadamente 50 quilos de cocaína, além de balança, embalagens a vácuo, peças de prensa hidráulica, insumos químicos e três fuzis calibres 5.56. Também foram apreendidos documentos e registros que reforçam a ligação direta do material ilícito ao suspeito. Com base nas provas reunidas, foi representada e decretada a prisão preventiva.

A apreensão e a prisão ocorreram dentro de uma ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e as Superintendências de Inteligência (SI) e de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) resultou na desarticulação de

A operação contou com a atuação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do MPBA, e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Após rápida troca de informações entre as forças de segurança da Bahia e com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Bahia), Ficco/SP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep/PMSP) e o Centro de Inteligência da Polícia Militar paulista (CIPM/PMSP), o suspeito foi localizado e preso em Campinas, quando se preparava para deixar a cidade. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para identificar outros envolvidos.

Mais recentes

Imagem - OAB Bahia garante prazos mais justos para sustentação oral e mais transparência nos julgamentos após decisão do CNJ

OAB Bahia garante prazos mais justos para sustentação oral e mais transparência nos julgamentos após decisão do CNJ
Imagem - Ambulantes terão transporte e refeições gratuitas durante o Virada Salvador; veja como vai funcionar

Ambulantes terão transporte e refeições gratuitas durante o Virada Salvador; veja como vai funcionar
Imagem - Mais um suspeito de participar de execução de técnicos de internet é preso em Salvador

Mais um suspeito de participar de execução de técnicos de internet é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
01

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)
02

Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)

Imagem - Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano
03

Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
04

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas