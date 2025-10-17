Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luxo e influência empresarial: saiba como vivia alvo de operação por adulteração de combustíveis

Grupo liderado pelo empresário foi alvo de operação na quinta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:13

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro Crédito: Reprodução

A Operação Primus, deflagrada na quinta-feira (16), desmantelou um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro em diferentes estados. Na Bahia, o principal alvo era o empresário Jailson Couto Ribeiro, que é mais conhecido como "Jau".

O investigado, que já foi candidato a prefeito de Iaçu e é dono de uma rede de combustíveis na Bahia, foi preso em um hotel de luxo em Lençóis, na Chapada Diamantina, região famosa por atrair turistas de todo o mundo.

A vida de luxo de Jau não se restringia ao hotel. Isso porque, nas redes sociais, o investigado compartilhava um estilo de alguém de alto poder aquisitivo, publicando para fotos de viagens internacionais, por exemplo.

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
1 de 5
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução

Apesar de não ter sido eleito para o cargo de prefeito de Iaçu, o empresário sempre teve uma força política e empresarial na região por ser dono de uma das maiores redes de postos de combustíveis do país. Além dele, oito pessoas foram detidas, sendo seis na Bahia, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.

Em Feira de Santana, cidade do interior da Bahia, foram capturados Wesley Márcio Duda, Gilvan Couto Ribeiro, Diego do Carmo Santana Ribeiro e Pedro Henrique Ramos Ribeiro. No Rio de Janeiro, a prisão foi de Israel Ribeiro Filho, enquanto em São Paulo, o alvo foi Mário Kadow Nogueira.

Leia mais

Imagem - Magnata dos postos: quem é o empresário preso em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Magnata dos postos: quem é o empresário preso em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Imagem - Sete são presos em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Sete são presos em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Imagem - Rede de postos vira alvo de operação por adulteração de combustíveis na Bahia

Rede de postos vira alvo de operação por adulteração de combustíveis na Bahia

Tags:

Crime Polícia Preso

Mais recentes

Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade
Imagem - Homem é executado em emboscada no trânsito na Bahia; esposa ficou ferida

Homem é executado em emboscada no trânsito na Bahia; esposa ficou ferida

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja