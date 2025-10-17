BAHIA

Luxo e influência empresarial: saiba como vivia alvo de operação por adulteração de combustíveis

Grupo liderado pelo empresário foi alvo de operação na quinta-feira (16)

Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:13

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro Crédito: Reprodução

A Operação Primus, deflagrada na quinta-feira (16), desmantelou um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro em diferentes estados. Na Bahia, o principal alvo era o empresário Jailson Couto Ribeiro, que é mais conhecido como "Jau".

O investigado, que já foi candidato a prefeito de Iaçu e é dono de uma rede de combustíveis na Bahia, foi preso em um hotel de luxo em Lençóis, na Chapada Diamantina, região famosa por atrair turistas de todo o mundo.

A vida de luxo de Jau não se restringia ao hotel. Isso porque, nas redes sociais, o investigado compartilhava um estilo de alguém de alto poder aquisitivo, publicando para fotos de viagens internacionais, por exemplo.

Apesar de não ter sido eleito para o cargo de prefeito de Iaçu, o empresário sempre teve uma força política e empresarial na região por ser dono de uma das maiores redes de postos de combustíveis do país. Além dele, oito pessoas foram detidas, sendo seis na Bahia, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.