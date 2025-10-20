Acesse sua conta
Estelionatário que fingiu ser funcionário do Governo da Bahia é preso fora do estado

Suspeito tentou aplicar golpe no diretor da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa)

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:41

Um baiano foi preso em flagrante por estelionato no último dia 13, em Belém, no Pará, quando tentava enganar uma vítima em uma agência bancária. De acordo com a Polícia Civil do Pará, ele segue preso, à disposição da Justiça.

Natural de Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia, o homem foi identificado como Manoel Tenório Rapadura Neto. Segundo informações do Portal Preto no Branco, do município, o golpe foi aplicado contra o diretor da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Márcio Ivan Lopes Ponte de Souza.

Segundo a vítima, Manoel se apresentou como representante do Governo da Bahia e membro do GSI da Presidência da República, com atuação na organização de eventos para os governos baiano e federal, inclusive relacionados à COP 30, que será realizada em Belém.

