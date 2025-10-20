CRIME

Estelionatário que fingiu ser funcionário do Governo da Bahia é preso fora do estado

Suspeito tentou aplicar golpe no diretor da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa)

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:41

Suspeito foi identificado como Manoel Tenório Rapadura Neto Crédito: Reprodução/Portal Preto no Branco

Um baiano foi preso em flagrante por estelionato no último dia 13, em Belém, no Pará, quando tentava enganar uma vítima em uma agência bancária. De acordo com a Polícia Civil do Pará, ele segue preso, à disposição da Justiça.

Natural de Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia, o homem foi identificado como Manoel Tenório Rapadura Neto. Segundo informações do Portal Preto no Branco, do município, o golpe foi aplicado contra o diretor da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Márcio Ivan Lopes Ponte de Souza.

