Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas

A apresentadora compartilhou uma experiência traumática ocorrida em Nova York

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:57

Rafa usou as redes para compartilhar um relato de perseguição que viveu em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais para compartilhar um relato de perseguição que viveu em Nova York, nos Estados Unidos. A experiência, ocorrida no ano passado durante uma viagem a trabalho, a levou a fazer um alerta de segurança para mulheres que viajam sozinhas.

Segundo o relato, o episódio aconteceu por volta das 23h, quando ela voltava para o quarto do hotel. No elevador, Rafa notou a presença de um homem que já tinha visto antes e que, de forma suspeita, não apertou nenhum andar. Ao chegar ao seu destino, ele desceu atrás dela, mesmo sem ter motivo aparente para estar ali.

A apresentadora descreveu o momento de tensão: "Quando chegou no meu andar, eu desci e ele desceu atrás de mim. Corredor vazio, aquele monte de quarto. Ele não foi para lugar nenhum". Ao perceber que o homem continuava parado, a apresentadora decidiu não entrar em seu quarto, temendo o pior. "Se esse cara vai atrás de mim e eu abro a minha porta e ele me empurra para dentro do meu quarto. Nova York, onze da noite, ninguém nunca vai saber", desabafou.

Diante do risco, Rafa voltou à recepção do hotel, onde um funcionário confirmou que o homem estava hospedado em um andar diferente. O susto, no entanto, deixou marcas. "Peguei esse trauma de ficar em um hotel grande. A gente, infelizmente, não está segura em lugar nenhum", afirmou.