Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas

A apresentadora compartilhou uma experiência traumática ocorrida em Nova York

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:57

Rafa usou as redes para compartilhar um relato de perseguição que viveu em Nova York
Rafa usou as redes para compartilhar um relato de perseguição que viveu em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais para compartilhar um relato de perseguição que viveu em Nova York, nos Estados Unidos. A experiência, ocorrida no ano passado durante uma viagem a trabalho, a levou a fazer um alerta de segurança para mulheres que viajam sozinhas.

Segundo o relato, o episódio aconteceu por volta das 23h, quando ela voltava para o quarto do hotel. No elevador, Rafa notou a presença de um homem que já tinha visto antes e que, de forma suspeita, não apertou nenhum andar. Ao chegar ao seu destino, ele desceu atrás dela, mesmo sem ter motivo aparente para estar ali.

A apresentadora descreveu o momento de tensão: "Quando chegou no meu andar, eu desci e ele desceu atrás de mim. Corredor vazio, aquele monte de quarto. Ele não foi para lugar nenhum". Ao perceber que o homem continuava parado, a apresentadora decidiu não entrar em seu quarto, temendo o pior. "Se esse cara vai atrás de mim e eu abro a minha porta e ele me empurra para dentro do meu quarto. Nova York, onze da noite, ninguém nunca vai saber", desabafou.

Diante do risco, Rafa voltou à recepção do hotel, onde um funcionário confirmou que o homem estava hospedado em um andar diferente. O susto, no entanto, deixou marcas. "Peguei esse trauma de ficar em um hotel grande. A gente, infelizmente, não está segura em lugar nenhum", afirmou.

Para finalizar, a apresentadora deixou um conselho de segurança para outras mulheres: "Quando alguém descer no seu andar do hotel, espere essa pessoa entrar primeiro no quarto dela. Enrole e deixa essa pessoa entrar, depois você entra". A recomendação, segundo ela, é uma medida simples que pode evitar situações de risco.

