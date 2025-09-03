Acesse sua conta
Erro em cena de 'Vale Tudo' viraliza e telespectadores notam terceira mão em Afonso: ‘Bizarro’

Gafe na cena de quimioterapia de Afonso chama atenção do público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:47

Afonso internado
Afonso é internado para tratamento contra o câncer Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela "Vale Tudo" (2025), escrita por Manuela Dias, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um erro de continuidade bizarro ir ao ar. No capítulo da última terça-feira, uma gafe envolvendo o personagem Afonso (Humberto Carrão) não passou despercebida pelos telespectadores e rapidamente se espalhou na web, gerando memes e críticas.

A cena em questão mostrava o personagem Afonso, que está em tratamento contra a leucemia, conversando com Solange (Alice Wegmann) por videochamada. O problema surgiu quando o triatleta aparece segurando o celular com as duas mãos, enquanto a imagem na tela do aparelho mostrava-o com uma das mãos no rosto, o que seria impossível.

O erro, classificado como "bizarro" e "engraçado" por internautas, viralizou no X (antigo Twitter). As críticas se somaram a outras que a novela vem recebendo desde o início.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo"

Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo

Um internauta ironizou a situação em uma publicação: "O Afonso ganhou mais uma mão depois da radioterapia. Agora ele tem três mãos". Outro usuário da rede social questionou a equipe da produção. "Oxe, parece que só tem a diretora e os atores fazendo a novela e outros profissionais vazaram", declarou.

O público também aproveitou para criticar a qualidade geral da produção, que foi anunciada como um grande sucesso. "Estão entregando qualquer coisa pra finalizar essa bomba logo kkkk 'Ah, mas é um erro bobo'. Pro remake que foi vendido como a novela do século não é", reclamou uma usuária do X. "Erro atrás de erro", alfinetou outro.

