Vale Tudo: Freitas passa a perna em Marco Aurélio, fatura R$ 300 mil e engata romance inesperado

Braço direito do empresário vai se cansar de ser humilhado; veja detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:44

Luis Lobianco como Freitas em Vale Tudo
Luis Lobianco como Freitas em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai sofrer uma traição em "Vale Tudo". Freitas (Luis Lobianco) se cansará de ser humilhado pelo chefe e, ressentido por ter o pedido de empréstimo para comprar uma casa para a mãe recusado, decidirá dar o troco. O braço direito do executivo irá procurar Odete (Debora Bloch) com uma proposta inesperada.

Freitas vai fazer um acordo com a ricaça e, em troca de informações sigilosas sobre Marco Aurélio, embolsará R$ 300 mil. Com o dinheiro, o funcionário finalmente realizará o sonho de sua “santa mãezinha”: comprar a tão desejada casa própria.

Novidades em "Vale Tudo"

Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco) viverão um casal em Vale Tudo" por Reprodução
Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' por Reprodução/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) se casa com Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Taís Araújo lamenta destino de Raquel em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Bella Campos como Maria de Fátima em "Vale Tudo" por Globo/Reprodução
Leonardo se recupera e desmascara Odete em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Afonso confronta Celina em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' por Divulgação
Humberto Carrão raspou a cabeça para nova fase de Afonso em 'Vale Tudo' por Manoella Mello/TV Globo
Fátima arma contra Solange, mas falha em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
1 de 10
Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco) viverão um casal em Vale Tudo" por Reprodução

As cenas, previstas para irem ao ar a partir do dia 12, mostrarão o assistente da presidência da TCA revelando os podres do patrão justamente para sua maior inimiga. Disposta a se vingar do ex-genro, Odete não pensará duas vezes antes de recompensar o delator com um envelope recheado de notas. Será a grande virada do personagem, que deixará de ser capacho do vilão para se tornar aliado da poderosa empresária.

Mas as novidades não param por aí. Após a mudança de lado, Freitas começará a frequentar o bar de Vasco (Thiago Martins), onde se divertirá cantando com colegas da companhia aérea. Nesse ambiente descontraído, ele conhecerá Eugênio (Luis Salem), mordomo de Celina (Malu Galli), que estará prestes a se aposentar e repensando os rumos de sua vida.

Em uma dessas noites, Eugênio também soltará a voz no palco e surpreenderá a todos. Encantado pela performance, Freitas não esconderá sua admiração. O encontro dará início a uma troca de olhares, mensagens e flertes sutis, marcando o início de um novo romance.

A trama dará ainda mais destaque a Eugênio, que, no remake, vinha sendo criticado por ter pouca relevância - bem diferente da versão original de 1988, quando o personagem era apaixonado por cinema e tinha várias cenas ligadas à sétima arte.

