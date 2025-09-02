APÓS CRÍTICAS

Segredo chocante de Eugênio em Vale Tudo vem à tona e abala Heleninha e Celina

Após críticas, personagem vivido por Luis Salem ganhará destaque

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:43

Eugênio (Luis Salem) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

Eugênio (Luis Salem) finalmente ganhará mais destaque nos próximos capítulos de "Vale Tudo", da Globo. Depois de críticas sobre a falta de relevância do mordomo na novela, a autora Manuela Dias resolveu dar uma resposta e criou uma nova trama inédita no remake. O personagem irá revelar um segredo do passado, deixando Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) chocadas.

O mordomo contará que sobreviveu a uma tragédia: o naufrágio do Bateau Mouche IV, que aconteceu no Réveillon de 1988 - justamente o ano em que foi exibida a versão original de "Vale Tudo". Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a sequência irá ao ar em 20 de setembro.

Eugênio será até convidado para dar seu depoimento em um documentário. A tragédia não é fictícia: realmente aconteceu e virou tema da série “Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça”, lançada este ano na HBO Max. A produção relembra o acidente que matou 55 pessoas na Baía de Guanabara, incluindo a atriz Yara Amaral (1936–1988), que acabara de estrear a novela Fera Radical, da Globo.

A embarcação zarpou da praia de Botafogo em direção a Copacabana com mais de 140 pessoas a bordo na noite de 31 de dezembro de 1988. O objetivo era levar os passageiros para ver os fogos do Réveillon em alto-mar, com ceia e música ao vivo. Mas naufragou logo após deixar a Baía de Guanabara rumo ao mar aberto, matando 55 pessoas.

Eugênio foi eternizado por Sérgio Mamberti (1939-2021) na primeira versão de Vale Tudo. Ele tinha um conhecimento pelo cinema norte-americano dos anos 1930 e 1950, e citava várias cenas de filmes. Também comparava as pessoas aos protagonistas dos longas, conquistando o público.

Só que a autora decidiu tirar esse traço marcante do personagem, agora vivido por Luis Salem, no remake. Com isso, ele se tornou praticamente um figurante de luxo, algo bastante criticado.