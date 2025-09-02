Segredo chocante de Eugênio em Vale Tudo vem à tona e abala Heleninha e Celina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:43
Eugênio (Luis Salem) finalmente ganhará mais destaque nos próximos capítulos de "Vale Tudo", da Globo. Depois de críticas sobre a falta de relevância do mordomo na novela, a autora Manuela Dias resolveu dar uma resposta e criou uma nova trama inédita no remake. O personagem irá revelar um segredo do passado, deixando Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) chocadas.
O mordomo contará que sobreviveu a uma tragédia: o naufrágio do Bateau Mouche IV, que aconteceu no Réveillon de 1988 - justamente o ano em que foi exibida a versão original de "Vale Tudo". Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a sequência irá ao ar em 20 de setembro.
Eugênio será até convidado para dar seu depoimento em um documentário. A tragédia não é fictícia: realmente aconteceu e virou tema da série “Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça”, lançada este ano na HBO Max. A produção relembra o acidente que matou 55 pessoas na Baía de Guanabara, incluindo a atriz Yara Amaral (1936–1988), que acabara de estrear a novela Fera Radical, da Globo.
A embarcação zarpou da praia de Botafogo em direção a Copacabana com mais de 140 pessoas a bordo na noite de 31 de dezembro de 1988. O objetivo era levar os passageiros para ver os fogos do Réveillon em alto-mar, com ceia e música ao vivo. Mas naufragou logo após deixar a Baía de Guanabara rumo ao mar aberto, matando 55 pessoas.
Eugênio foi eternizado por Sérgio Mamberti (1939-2021) na primeira versão de Vale Tudo. Ele tinha um conhecimento pelo cinema norte-americano dos anos 1930 e 1950, e citava várias cenas de filmes. Também comparava as pessoas aos protagonistas dos longas, conquistando o público.
Só que a autora decidiu tirar esse traço marcante do personagem, agora vivido por Luis Salem, no remake. Com isso, ele se tornou praticamente um figurante de luxo, algo bastante criticado.
Além de revelar o passado chocante, o mordomo também se envolverá em uma trama romântica com Freitas (Luis Lobianco). Os dois vão se conhecer no bar de Vasco (Thiago Martins), quando Eugênio surpreenderá a todos com sua voz ao cantar. O braço direito de Marco Aurélio (Alexandre Nero) ficará encantado com a performance, e os dois iniciarão um flerte.