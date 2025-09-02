CRIANÇA

Reconhece? Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra hoje é um dos principais galãs da Globo

Ator foi abordado no Projac ao lado da mãe, que participava do 'Planeta Xuxa'

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:12

A novela 'Terra Nostra' (1999) está de volta à televisão, após ser escolhida para ser reprisada no "Edição Especial", da Globo. Um detalhe curioso que volta a chamar atenção com o retorno da trama, exibida originalmente em 1999, é a presença de Nicolas Prattes, hoje um dos principais galãs da emissora.

O ator viveu Francesquinho, filho dos protagonistas Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Na época, ele tinha apenas 2 anos, e foi convidado para participar da novela após acompanhar a mãe em uma outra gravação.

""Na época, minha mãe [a atriz Giselle Prattes] era uma das Garotas do Zodíaco do 'Planeta Xuxa'. Como nem sempre tinha com quem me deixar, um dia ela me levou ao Projac. Neste dia, uma produtora nos encontrou no caminho e parou minha mãe, perguntando se eu estava cadastrado em alguma agência infantil", disse Nicolas, em entrevista ao jornal Extra.

"Eles estavam procurando um menino, da minha idade e com minhas características físicas, para uma participação na novela como filho do Thiago e da Ana Paula. Minha mãe aceitou a proposta, e eu acabei sendo aprovado", completou.

A participação foi rápida. Ele esteve apenas no último capítulo, exibido no dia 02 de junho de 2000. Mas foi bastante memorável por causa de um sufoco nos bastidores.

"No dia que eu vim gravar a cena, eu estava com o figurino de época, e sentei no formigueiro, com aquela formiga vermelha, que queima. Comecei a berrar, tive que entrar no camarim correndo para trocar de roupa. E foi bem na hora que o diretor queria gravar!", lembrou, em conversa com o Vídeo Show em 2017.

O ator, que hoje é casado com Sabrina Sato, disse que era "terrível quando criança" e revelou alguns truques da produção para que ele se concentrasse em cena. “Eles deram um elástico para eu me distrair. Senão eu não fazia a cena, não olhava para a Ana Paula”.