Suco natural de Ivete Sangalo vira aliado no pré-treino; saiba como fazer

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:07
Todo mundo sabe que Ivete Sangalo é referência quando o assunto é energia e vitalidade. Dona de uma rotina intensa, dividida entre a carreira, a família e os treinos, a cantora revelou um de seus segredos para manter o pique em dia: um suco natural cheio de nutrientes que serve como pré-treino.
A receita, que leva ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar, é prática e oferece benefícios como aumento de resistência, mais disposição e fortalecimento da imunidade. O preparo foi mostrado por Ivete em vídeo e pode ser feito em poucos minutos.
Ivete Sangalo
Rico em vitaminas, fibras e antioxidantes, o suco natural de Ivete é uma alternativa saudável para quem busca energia antes da atividade física, sem recorrer a industrializados. Uma opção saborosa, simples e cheia de benefícios.