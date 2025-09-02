Acesse sua conta
Suco natural de Ivete Sangalo vira aliado no pré-treino; saiba como fazer

Cantora baiana aposta em bebida simples e nutritiva antes dos treinos para manter disposição no palco e na vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:07

Ivete Sangalo exibe braços definidos e pernões torneados na academia
Ivete Sangalo exibe braços definidos e pernões torneados na academia Crédito: Reprodução/Instagram

Todo mundo sabe que Ivete Sangalo é referência quando o assunto é energia e vitalidade. Dona de uma rotina intensa, dividida entre a carreira, a família e os treinos, a cantora revelou um de seus segredos para manter o pique em dia: um suco natural cheio de nutrientes que serve como pré-treino.

A receita, que leva ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar, é prática e oferece benefícios como aumento de resistência, mais disposição e fortalecimento da imunidade. O preparo foi mostrado por Ivete em vídeo e pode ser feito em poucos minutos.

  • Ingredientes do suco pré-treino de Ivete Sangalo

  • 1 beterraba
  • 1 cenoura
  • 1 maçã
  • 1 colher de mel
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • Suco de 1 limão
  • Gelo a gosto

  • Modo de preparo

  • 1. Lave bem todos os ingredientes
  • 2. Coloque no liquidificador
  • 3. Bata até obter uma mistura homogênea
  • 4. Coe, se preferir, e sirva em seguida

Rico em vitaminas, fibras e antioxidantes, o suco natural de Ivete é uma alternativa saudável para quem busca energia antes da atividade física, sem recorrer a industrializados. Uma opção saborosa, simples e cheia de benefícios.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ivete Sangalo se hospeda no quarto de Odete Roitman: 'Aqui é onde a madeira canta'

Ivete Sangalo reage a pergunta invasiva sobre Marcelinho: 'Que meninas?'

Filhas de Ivete Sangalo viram alvo de críticas após gravação de 'Clareou'; fãs defendem família

Gesto lindo de Ivete Sangalo com filhos marca gravação de ‘Clareou’

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

