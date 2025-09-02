FAMOSOS

Suco natural de Ivete Sangalo vira aliado no pré-treino; saiba como fazer

Cantora baiana aposta em bebida simples e nutritiva antes dos treinos para manter disposição no palco e na vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:07

Ivete Sangalo exibe braços definidos e pernões torneados na academia Crédito: Reprodução/Instagram

Todo mundo sabe que Ivete Sangalo é referência quando o assunto é energia e vitalidade. Dona de uma rotina intensa, dividida entre a carreira, a família e os treinos, a cantora revelou um de seus segredos para manter o pique em dia: um suco natural cheio de nutrientes que serve como pré-treino.

A receita, que leva ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar, é prática e oferece benefícios como aumento de resistência, mais disposição e fortalecimento da imunidade. O preparo foi mostrado por Ivete em vídeo e pode ser feito em poucos minutos.

Ingredientes do suco pré-treino de Ivete Sangalo

1 beterraba

1 cenoura



1 maçã



1 colher de mel



1 pedaço pequeno de gengibre



Suco de 1 limão



Gelo a gosto



Modo de preparo

1. Lave bem todos os ingredientes

2. Coloque no liquidificador



3. Bata até obter uma mistura homogênea



4. Coe, se preferir, e sirva em seguida