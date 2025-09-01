Acesse sua conta
Fã realiza sonho de beijar Fábio Jr. e diz que teve vida destruída: 'Perdi meu casamento'

Mulher foi beijada quatro vezes pelo cantor em um camarim; semanas depois, recebeu a carta de divórcio do marido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:38

Fã realiza sonho de beijar Fábio Jr., mas perde casamento após repercussão Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Conhecer um ídolo é o desejo de milhões de fãs, e alguns chegam a fazer loucuras para viver esse momento. Acampar em portas de shows, gastar o que não têm em ingressos ou até invadir palcos já não é novidade. Mas, para Andrea Freire, de 56 anos, o sonho foi ainda mais intenso: ela recebeu quatro selinhos de Fábio Jr. e, pouco depois, viu seu casamento chegar ao fim.

A admiração pelo cantor começou na infância, nos anos 1970, quando ele ainda atendia pelo nome artístico de Mark Davis e cantava em inglês - idioma que o próprio Fábio admite nunca ter dominado. Sem poder ir a shows por causa da idade, Andrea se contentava em ouvir repetidamente o disco Don’t Let Me Cry todas as noites antes de dormir.

Aos 18 anos, finalmente viu o artista de perto e, desde então, nunca mais parou. Já foi a mais de 30 apresentações. “Onde ele ia, eu ia atrás”, contou em entrevista ao Splash. O fascínio era tanto que ela chegou a adiar a ideia de se casar, acreditando que um dia seria notada pelo ídolo.

Curiosamente, o ex-marido conquistou Andrea justamente tocando músicas de Fábio Jr. “Casei velha [aos 33 anos], porque pensava que iria me casar com ele. Estava esperando por ele. Ele casava e descasava com todo mundo, pensei que um dia chegaria a minha vez”, revelou.

Em 2019, Andrea passou por um susto: exames de rotina levantaram suspeita de problemas no fígado, mesmo órgão que vitimou sua mãe, avó e tia. Convencida de que enfrentaria o mesmo destino, rasgou os pedidos de exames e decidiu que precisava ver Fábio Jr. uma última vez.

Após um show em Niterói (RJ), conseguiu encontrá-lo e relatou sua “sentença de morte”. O cantor a abraçou, a confortou e disse que ela era uma mulher maravilhosa e que não iria morrer. O gesto foi suficiente para que Andrea buscasse forças, realizasse novos exames e, felizmente, descobrisse que não tinha câncer. “Ele me salvou. Se não fosse aquele abraço, eu teria desistido de viver”, disse em entrevista ao Splash.

Pouco depois, em uma ação promocional em Campos dos Goytacazes (RJ), Andrea venceu um concurso e conseguiu entrar no camarim do cantor. Emocionada, contou sua história, agradeceu pelo incentivo e, em troca, ganhou quatro selinhos.

O momento foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais. A repercussão, no entanto, abalou seu casamento. O então marido considerou os beijos uma traição. “Eu não beijei a boca de outro homem, eu beijei a boca do Fábio Jr. Não tinha desejo”, defendeu-se Andrea em entrevista ao Splash.

As discussões aumentaram e, em 2020, o ex entrou com o pedido de divórcio. “Realizei meu sonho, mas perdi meu casamento. O Fábio Jr. nem sabe que eu existo e que sou divorciada por causa dele... E ele lá, casado até hoje”, desabafou.

Separada há cinco anos, Andrea viu sua vida mudar radicalmente. Precisou vender a casa, dividir os bens com o ex e recomeçar do zero, já depois dos 50 anos. Apesar das dificuldades, não se arrepende: “Foi o sonho da minha vida. As pessoas acharam que foi traição, mas eu sei o que representou para mim. E não trocaria por nada”.

