Quer trabalhar com jogos digitais? Veja opções de 6 cursos

O setor de games evoluiu de um passatempo para se tornar um dos ramos mais lucrativos da atualidade

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:00

A área de jogos digitais oferece oportunidades de trabalho Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

Mais do que diversão, o universo dos games se transformou em um grande negócio. Segundo um relatório da PricewaterhouseCoopers (PwC), rede global de empresas que oferece serviços de auditoria e asseguração, o Brasil já é o maior mercado de videogames da América Latina e a expectativa é que a indústria de jogos mundial atinja US$ 2,8 bilhões em receita até 2026.

De acordo com Ivone Ascar Sauáia Guimarães, professora do curso de Ciências da Computação da Faculdade Anhanguera, a oportunidade de exposição de grandes marcas no metaverso e a facilidade com que jovens lidam com telas são alguns dos fatores de sucesso desse mercado.

“O setor de games evoluiu de um passatempo para se tornar um dos ramos mais lucrativos da atualidade. Um exemplo claro disso é a entrada de grandes plataformas de streaming , que passaram a oferecer jogos digitais , atraídas pelo potencial de retorno financeiro desse segmento. Adicionalmente, há uma escassez de profissionais qualificados nessa indústria, que oferece amplo campo para artistas, programadores e especialistas em modelagem 3D e desenvolvimento de personagens”, explica.

Além da paixão por eletrônicos, a formação no campo da tecnologia é necessária para dominar técnicas de programação e para se aprofundar nas discussões ligadas a esse universo. “Os profissionais que se qualificam são altamente valorizados e frequentemente recebem propostas com salários elevados”, salienta a professora.

Para os interessados em seguir carreira no ramo dos games , Ivone AscarSauáia Guimarães recomenda 6 opções de cursos para graduação. Confira!

1. Jogos digitais

O curso de jogos digitais prepara o estudante para todas as etapas de criação de um novo título. Uma vez graduado, o profissional poderá desenvolver narrativas com apelo a diferentes públicos e criar roteiros, dinâmicas e estratégias para entreter os jogadores.

2. Desenvolvimento mobile

Dados da Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames) apontam que 70,1% da população joga com alta frequência, por conta de opções disponíveis em plataformas móveis. O profissional de desenvolvimento mobile consegue criar softwares adequados para as especificidades de smartphones , como tamanho de tela, capacidade de armazenamento, consumo de memória, dados e de bateria, bluetooth e geolocalização.

3. Design gráfico

A aparência dos games é um dos fatores de maior potencial para captação de diferentes públicos. Um dos caminhos possíveis para os graduados em design gráfico é a carreira como desenhista de jogos. O especialista se torna apto para estudar tendência de artes visuais, além de planejar e executar projetos gráficos para empresas do mercado de eSports.

Os formados em engenharia da computação têm visão crítica para resolução de problemas e conseguem implementar sistemas Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

4. Engenharia da computação

O engenheiro de computação tem familiaridade com o desenvolvimento de softwares e hardwares e pode contribuir para o universo dos jogos eletrônicos com suas habilidades específicas. Os formados por esse curso têm visão crítica para resolução de problemas e conseguem implementar sistemas, bem como modelos eletrônicos e computacionais.

5. Ciências da computação

Excelente escolha para quem deseja seguir a carreira gamer , pois oferece uma base sólida em programação, algoritmos, estrutura de dados e desenvolvimento de software , conhecimentos essenciais para criar jogos digitais de qualidade. Além disso, o curso geralmente aborda áreas como inteligência artificial, gráficos computacionais, realidade virtual e engenharia de software , que são fundamentais na criação de experiências imersivas e mecânicas de jogo inovadoras.

6. Engenharia de softwares

O engenheiro de softwares está focado nas demandas da área de Tecnologia da Informação e preparado para lidar com o desenvolvimento e programação de processos digitais. Dessa forma, o especialista é capaz de adaptar games para diferentes plataformas e trabalhar na atualização de jogos eletrônicos.