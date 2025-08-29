Acesse sua conta
Público detona Vale Tudo por cena sem sentido: 'Parabéns aos envolvidos'

Reencontro de Raquel e Maria de Fátima não caiu bem com os telespectadores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:03

Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/Globo

As críticas ao remake de "Vale Tudo" continuam. Após Taís Araújo desabafar sobre o destino de sua personagem, Raquel, confessando que ficou "triste e frustrada", uma nova cena foi detonada pelo público. Depois de ser expulsa da família Roitman após ter sua tentativa de golpe, além de abandonada por César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) voltou a procurar a mãe. Mas o momento ficou sem sentido.

Na versão original da novela, de 1988, a vigarista também ia atrás da mãe em uma tentativa desesperada de conseguir apoio. A questão é que, naquela trama, Raquel estava prosperando e tinha conseguido mudar de vida.

Já o remake, da autora Manuela Dias, tomou outro rumo. Depois de investir na Paladar, Raquel sofreu um golpe de Odete Roitman (Débora Bloch) e voltou a vender sanduíches na praia. Ou seja, Fátima procura uma mãe que, assim como ela, também enfrenta uma situação de pobreza. As atrizes entregaram uma cena intensa, mas cuja trama não convenceu o público.

"A Fátima batendo na porta da Raquel pobre não tem a menor coerência. Na primeira versão fazia sentido porque a personagem estava rica. Ficou super nada a ver", reclamou uma pessoa no X (antigo Twitter). "Manuela Dias assassinou o embate de mãe e filha e tirou toda a força da cena quando deixou a Raquel pobre de novo. A partir do momento em que ela se ferrou tanto quanto a Fátima, mesmo sendo honesta, não há lição alguma para ser dada. O enredo foi aniquilado", detonou outra.

"A cena da Raquel negando ajuda pra Fátima perdeu o impacto, já que ambas estão na sarjeta. O clímax desse momento era pra ser Raquel rica e poderosa fechando a porta na cara da filha malvada, pobre e derrotada", afirmou mais um internauta. "Essa cena da Fátima com a Raquel no original é tão mais legal de assistir porque a Raquel está RICA e a Fátima olha pra si vê que tudo o que ela fez não deu futuro e a Raquel sendo honesta não só conseguiu como fica cada vez melhor financeiramente. Ai Manuela Dias…", opinou outro.

"Graças a Manuela Dias, qual a lição fica dessa cena? Raquel e Fátima se ferraram e estão na merda. Então vale muito mais a pena ser desonesta porque a Faty ao mesmo aproveitou o luxo por um ano e a Raquel quando ia aproveitar, SE LASCOU. Parabéns a todos os envolvidos", falou mais um.

