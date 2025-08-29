Acesse sua conta
Tati Quebra Barraco rebate diretor de A Fazenda após ser chamada de 'decepção' e dispara: 'BBB é outro patamar'

Cantora usou as redes sociais para responder após comentário de Rodrigo Carelli

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:12

Tati Quebra Barraco e Rodrigo Carelli
Tati Quebra Barraco e Rodrigo Carelli Crédito: Reprodução

Tati Quebra Barraco não gostou dos recentes comentários de Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda". Em entrevista, ele afirmou que a cantora foi sua "maior decepção" na história do reality show rural. A artista não deixou barato e rebateu, comparando o programa da Record ao Big Brother Brasil, da Globo.

A treta começou após Carelli ser questionado, em participação no Link Podcast, sobre o participante que mais o desapontou na atração, no sentido de acreditar que aquela pessoa geraria polêmicas e, no fim, não entregou. "Foi a Tati Quebra Barraco", respondeu o diretor, também citando que a desistência que mais o deixou chateado foi a da cantora Gretchen.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Tati rebateu. "Será que a decepção é porque não entreguei a baixaria que queriam ou porque falei lá dentro que BBB era outro patamar?? Mas realmente é! 4 anos, sabe, tira essa mágoa", escreveu a artista. "E antes que fale de ingratidão, eu agradeci ele diversas e diversas vezes", completou.

