Tati Quebra Barraco rebate diretor de A Fazenda após ser chamada de 'decepção' e dispara: 'BBB é outro patamar'

Giuliana Mancini
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:12
Tati Quebra Barraco não gostou dos recentes comentários de Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda". Em entrevista, ele afirmou que a cantora foi sua "maior decepção" na história do reality show rural. A artista não deixou barato e rebateu, comparando o programa da Record ao Big Brother Brasil, da Globo.
A treta começou após Carelli ser questionado, em participação no Link Podcast, sobre o participante que mais o desapontou na atração, no sentido de acreditar que aquela pessoa geraria polêmicas e, no fim, não entregou. "Foi a Tati Quebra Barraco", respondeu o diretor, também citando que a desistência que mais o deixou chateado foi a da cantora Gretchen.
Em seu perfil no X (antigo Twitter), Tati rebateu. "Será que a decepção é porque não entreguei a baixaria que queriam ou porque falei lá dentro que BBB era outro patamar?? Mas realmente é! 4 anos, sabe, tira essa mágoa", escreveu a artista. "E antes que fale de ingratidão, eu agradeci ele diversas e diversas vezes", completou.