Veja quem serão as eliminadas na repescagem da 'Dança dos Famosos'

Giuliana Mancini
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:18
As duas próximas eliminadas da "Dança dos Famosos" já estão definidas. As gravações do quadro do "Domingão com Huck" aconteceram na última quinta-feira (28), nos Estúdios Globo, e, durante todo o dia, os participantes da repescagem voltaram ao palco em busca de uma segunda chance. Mas Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme acabaram dando adeus à atração.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
As informações são do portal LeoDias. O ritmo escolhido para a etapa foi o rock, que exigiu energia, resistência e atitude dos competidores. As duas queridinhas da TV, porém, não conseguiram nota suficiente para permanecer no programa.
Apesar de as gravações terem ocorrido na quinta-feira (28), o resultado só vai ao ar no próximo domingo (31), dentro do "Domingão".
Fernanda Paes Leme
Cátia Fonseca