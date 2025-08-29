TELEVISÃO

Veja quem serão as eliminadas na repescagem da 'Dança dos Famosos'

Resultado só irá ao ar no próximo domingo (31), mas já foi definido, segundo site

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:18

Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/TV Globo

As duas próximas eliminadas da "Dança dos Famosos" já estão definidas. As gravações do quadro do "Domingão com Huck" aconteceram na última quinta-feira (28), nos Estúdios Globo, e, durante todo o dia, os participantes da repescagem voltaram ao palco em busca de uma segunda chance. Mas Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme acabaram dando adeus à atração.

As informações são do portal LeoDias. O ritmo escolhido para a etapa foi o rock, que exigiu energia, resistência e atitude dos competidores. As duas queridinhas da TV, porém, não conseguiram nota suficiente para permanecer no programa.

Apesar de as gravações terem ocorrido na quinta-feira (28), o resultado só vai ao ar no próximo domingo (31), dentro do "Domingão".

