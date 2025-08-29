Acesse sua conta
Veja quem serão as eliminadas na repescagem da 'Dança dos Famosos'

Resultado só irá ao ar no próximo domingo (31), mas já foi definido, segundo site

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:18

Dança dos Famosos
Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/TV Globo

As duas próximas eliminadas da "Dança dos Famosos" já estão definidas. As gravações do quadro do "Domingão com Huck" aconteceram na última quinta-feira (28), nos Estúdios Globo, e, durante todo o dia, os participantes da repescagem voltaram ao palco em busca de uma segunda chance. Mas Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme acabaram dando adeus à atração.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario
Rodrigo Faro por Globo/Léo Rosario
Álvaro por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Nicole Bahls por Globo/Léo Rosario
Fernanda Paes Leme por Globo/Léo Rosario
Wanessa Camargo por Globo/Léo Rosario
David Junior por Globo/Léo Rosario
Duda Santos por Globo/Léo Rosario
Richarlyson por Globo/Léo Rosario
Manu Bahtidão por Globo/Léo Rosario
Allan Souza Lima por Globo/Léo Rosario
Silvero Pereira por Globo/Léo Rosario
Tereza Seiblitz por Globo/Léo Rosario
Luan Pereira por Globo/Léo Rosario
Lucas Leto por Divulgação
1 de 16
Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario

As informações são do portal LeoDias. O ritmo escolhido para a etapa foi o rock, que exigiu energia, resistência e atitude dos competidores. As duas queridinhas da TV, porém, não conseguiram nota suficiente para permanecer no programa.

Apesar de as gravações terem ocorrido na quinta-feira (28), o resultado só vai ao ar no próximo domingo (31), dentro do "Domingão".

Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme por Divulgação
Fernanda Paes Leme e a filha por Reprodução
Fernanda Paes Leme por Jefferson Peixoto, Caio e Thiago Duran
Fernanda Paes Leme por Thiago Duran e Caio Duran
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio por Reprodução
Fernanda Paes Leme e seu agora ex, Victor Sampaio por Reprodução
Fernanda Paes Leme por Reprodução/Instagram
Recentemente, Fernanda Paes Leme adquiriu um imóvel no bairro por Divulgação
Fernanda Paes Leme visitará a casa de Caetano Veloso na virada. Que moral! por Divulgação
Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre vida amorosa por Foto/Spotify
1 de 10
Fernanda Paes Leme por Divulgação

Cátia Fonseca

Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario
Cátia Fonseca – Deixou a Band e agora vai encarar o ritmo na Globo por Reprodução
Catia Fonseca comandou programa da band por sete anos por Reprodução | Facebook
Cátia Fonseca apresentava "O Melhor da Tarde' na Band por Reprodução
Cátia Fonseca apresenta o "Melhor da Tarde" na Band por Reprodução / Redes Sociais
1 de 10
Cátia Fonseca por Reprodução

