Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Com alguns cuidados simples, é possível manter o formato e a saúde dos fios

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 23:30

Para cuidar das sobrancelhas com segurança e precisão, é essencial contar com as ferramentas certas Crédito: Imagem: SeventyFour | Shutterstock

Ao longo das décadas, as sobrancelhas passaram por diferentes transformações. Já foram finíssimas e arqueadas, como as das cantoras e atrizes Marlene Dietrich, nos anos 1920, e Gwen Stefani, nos anos 1990. Ganharam destaque com o visual grosso e naturalmente desalinhado, como as da atriz e modelo Brooke Shields nos anos 1980. Hoje, vivem a era das mais espessas e retas, como as da atriz Bruna Marquezine, com um estilo natural e minimalista.

Independentemente da tendência, cuidar da saúde e do desenho das sobrancelhas é essencial para realçar a expressão facial e valorizar a beleza. Um design bem executado harmoniza o rosto, define os traços e, junto a fios bem tratados, transmite frescor, organização e sofisticação.

Com alguns cuidados simples, é possível manter o formato e a saúde dos fios sem sair de casa. A designer de sobrancelhas Lilian Vicentin reúne dicas práticas para preservar o design, respeitar o formato natural e manter as sobrancelhas fortes e alinhadas. Confira!

1. Respeite o formato natural

O desenho natural das sobrancelhas segue a estrutura óssea e o formato do rosto , por isso alterar demais pode comprometer a harmonia facial. O ideal é retirar apenas os fios que realmente estão fora da linha, começando pela região entre as sobrancelhas e depois ajustando a parte inferior do arco. “Quando o desenho é respeitado, você consegue realçar o seu olhar sem correr o risco de criar falhas difíceis de corrigir”, explica a designer de sobrancelhas.

2. Mantenha a higiene e a hidratação

Lavar a região diariamente com um sabonete facial suave evita o acúmulo de oleosidade e impurezas, prevenindo irritações na pele e enfraquecimento dos fios. À noite, a hidratação é bem-vinda: óleos naturais, como o de rícino, ajudam a nutrir e fortalecer os pelos, estimulando o crescimento saudável.

Pentear os fios com uma escovinha ajuda a alinhar a sobrancelha Crédito: Imagem: WPixz | Shutterstock

3. Apare e alinhe com moderação

Aparar é um cuidado que deve ser feito com atenção: penteie os fios para cima com uma escovinha própria e corte apenas as pontas que ultrapassarem o formato desejado. Esse processo mantém a aparência organizada sem deixar falhas . “Menos é mais: cortar demais pode deixar buracos visíveis e comprometer todo o desenho”, alerta Lilian Vicentin.

4. Dê intervalos entre as manutenções

Para que o formato das sobrancelhas se mantenha harmonioso e os fios cresçam de forma uniforme, é importante respeitar o intervalo de 15 a 30 dias entre as manutenções. Intervir com muita frequência pode impedir que o desenho se estabilize e comprometer o resultado. “Se você fizer ajustes toda semana, não vai dar tempo de o formato se estabilizar, e o resultado final nunca ficará uniforme”, completa.

5. Use as ferramentas certas