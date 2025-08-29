Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Já ouviu falar no 'overtraining'? Saiba o que é e veja 6 dicas práticas para evitá-lo

Veja orientações para prevenir lesões e proteger músculos e articulações

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:58

Ajustes simples na rotina reduzem o risco de overtraining (Imagem: Maha Heang 245789 | Shutterstock)
Ajustes simples na rotina reduzem o risco de overtraining Crédito: Imagem: Maha Heang 245789 | Shutterstock

O risco de overtraining, termo usado para definir o excesso de treinos, pode ser reduzido com ajustes simples na rotina, como seguir protocolos de descanso e recuperação. Esses cuidados, segundo o fisioterapeuta esportivo Matheus Lima, do Grupo Kalin, são fundamentais para preservar a saúde muscular e garantir resultados duradouros. Praticar atividades físicas de forma intensa e sem o devido descanso pode causar queda no desempenho, fraqueza muscular e maior predisposição a lesões.

“A performance só melhora quando há estímulo e recuperação. O corpo precisa desse ciclo para se adaptar e evoluir. Sem descanso, não há progresso, apenas desgaste”, destaca o especialista, que reforça que a prevenção é sempre o melhor caminho: “Muitas lesões poderiam ser evitadas se houvesse mais atenção ao descanso e à recuperação. Cuidar do corpo é o verdadeiro segredo para resultados consistentes”.

Exercícios na academia

Exercício de força por Shutterstock
Execício na academia por Shutterstock
Exercício na academia por Shutterstock
Levantamento de peso na academia por Shutterstock
Levantamento de peso na academia por Shutterstock
1 de 5
Exercício de força por Shutterstock

A seguir, confira as principais recomendações do fisioterapeuta para evitar o overtraining !

1. Respeite os dias de descanso

Treinar todos os dias, sem pausas, é um dos principais gatilhos para o overtraining. O ideal é alternar treinos intensos com dias de recuperação ativa, como caminhadas leves ou alongamentos.

Leia mais

Imagem - Atriz revela ter escapado de culto liderado por ex-namorado: 'Me destruiu'

Atriz revela ter escapado de culto liderado por ex-namorado: 'Me destruiu'

Imagem - Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Imagem - Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

2. Invista em sono de qualidade

Dormir entre 7 e 9 horas por noite ajuda na regeneração muscular e no equilíbrio hormonal. O estudo “ The effect of acute sleep deprivation on skeletal muscle protein synthesis and the hormonal environment “, publicado na revista científica Physiological Reports , aponta que uma única noite sem dormir pode:

  • Aumentar a resistência anabólica (dificultando a resposta dos músculos à proteína);
  • Reduzir em 18% a síntese de proteína muscular (fundamental para crescimento e reparação dos músculos);
  • Diminuir em 24% os níveis de testosterona (hormônio essencial para o ganho de massa muscular).

LEIA TAMBÉM

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

Aprenda como combinar sombras coloridas nos olhos

3. Mantenha a periodização do treino

Planejar ciclos de intensidade, variando carga, volume e tipo de exercício, permite evolução segura e contínua, sem sobrecarregar músculos e articulações.

Fadiga e dor muscular são sinais de que é hora de descansar (Imagem: Alfa Photostudio | Shutterstock)
Fadiga e dor muscular são sinais de que é hora de descansar Crédito: Imagem: Alfa Photostudio | Shutterstock

4. Escute os sinais do corpo

Fadiga persistente, dor muscular que não melhora e quedas de desempenho são indícios de que é hora de desacelerar. Ignorar esses sinais pode agravar lesões.

5. Alimente-se de forma equilibrada

A reposição adequada de proteínas, carboidratos e micronutrientes é essencial para a recuperação. Deficiências nutricionais aumentam o risco de inflamações e dores.

6. Busque acompanhamento profissional

Treinar com orientação de fisioterapeutas e educadores físicos ajuda a identificar limites individuais e a evitar erros que podem levar à sobrecarga.

Por Beatriz Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Empresa baiana de comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025

Empresa baiana de comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025
Imagem - Cinco bares de Salvador aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil

Cinco bares de Salvador aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil
Imagem - Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua