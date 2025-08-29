Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:30
Ivete Sangalo se divertiu ao descobrir que estava na mesma suíte que a empresária Odete Roitman, personagem de Debora Bloch na novela "Vale Tudo", costuma a se hospedar. O luxuoso quarto fica no Copacabana Palace, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.
Em uma publicação nos Stories do Instagram, a cantora baiana mostrou sua surpresa e fez questão de mostrar aos seguidores os detalhes do ambiente poderoso.
"Bom dia, gente, eu estou aqui no Rio de Janeiro e sabe o que eu descobri? Que o quarto que eu estou é o mesmo de Odete Roitman! Vou mostrar a vocês com resquícios de crueldade", brincou a artista, em postagem na última quinta-feira (28).
"Olha, ela tem uma cena que ela faz aqui", disse Veveta, mostrando a sala de estar do ambiente. "Odete? Odete Roitman, é você? E aqui, oh é onde a madeira canta com aquele povo dela, não é?", falou, exibindo a cama. "Amei, Odete. E aqui tem uma Copacabana bem linda", concluiu ao compartilhar a vista privilegiada do quarto da vilã, de frente para a praia.
A publicação chegou até Debora Bloch, que repostou o vídeo de Ivete e mandou um recado ao estilo Odete Roitman. "Fico contente que tenha bom gosto em acomodações, meu bem. Desejo que a suíte lhe proporcione o conforto que exige uma verdadeira diva", escreveu a atriz. A cantora baiana respondeu: "A senhora é a mais chic".