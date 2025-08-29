Acesse sua conta
Veja 5 recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual

Confira soluções que estimulam autonomia, inclusão e participação social

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:00

Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual oferecem autonomia e ampliam a participação social (Imagem: Kinga | Shutterstock)
Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual oferecem autonomia e ampliam a participação social Crédito: Imagem: Kinga | Shutterstock

A tecnologia assistiva desempenha um papel cada vez mais relevante na promoção da inclusão e da independência de pessoas com deficiência visual. Programas, dispositivos e metodologias adaptadas vêm transformando o cotidiano de quem é cego ou tem baixa visão, garantindo mais autonomia, acesso à informação e oportunidades de estudo, trabalho e lazer.

Segundo Robert Mortimer, coordenador da Laratec — Laboratório de Tecnologia Assistiva da Laramara —, o acesso a esses recursos é determinante para a quebra de barreiras sociais. “A cada novo recurso incorporado ao cotidiano, as pessoas com deficiência visual conquistam mais autonomia , ampliam suas oportunidades de estudo, trabalho e participação social”, afirma.

A seguir, confira algumas soluções que ajudam a promover a acessibilidade de pessoas com deficiência visual!

1. Leitores de tela e softwares de acessibilidade

Programas que transformam textos digitais em áudio ou em braille oferecem acesso a computadores, celulares e conteúdos online, garantindo inclusão digital e acesso à informação.

2. Dispositivos móveis e aplicativos inclusivos

Smartphones equipados com recursos de acessibilidade e aplicativos desenvolvidos especialmente para pessoas cegas ou com baixa visão possibilitam desde a leitura de documentos até a mobilidade urbana assistida.

3. Impressoras e displays braille

Equipamentos que convertem textos em braille físico ou digital são fundamentais para a educação inclusiva, além de contribuírem para ambientes profissionais mais acessíveis.

Jogos adaptados estimulam o raciocínio lógico, a concentração e a memória (Imagem: slexp880 | Shutterstock)
Jogos adaptados estimulam o raciocínio lógico, a concentração e a memória Crédito: Imagem: slexp880 | Shutterstock

4. Jogos adaptados

Os jogos adaptados desempenham um papel essencial no desenvolvimento cognitivo , social e motor de pessoas com deficiência visual. Atividades como xadrez, dama, jogo da velha, jogo de lógica matemática, estimulam o raciocínio lógico, a concentração e a memória, ao mesmo tempo em que promovem interação, lazer e inclusão. 

5. Recursos de acessibilidade educacional

Encontro Mundial da Deficiência Visual

Essas e outras iniciativas serão apresentadas pela Laramara (Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual) no 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual, que acontece de 1º a 5 de setembro, no Centro de Convenções Distrito Anhembi, em São Paulo.

Reconhecido como um dos mais importantes fóruns internacionais sobre acessibilidade, o evento abre espaço para a troca de experiências com especialistas e organizações de diversos países. A participação da Laramara reforça seu papel de referência no Brasil e fortalece o compromisso global com a inclusão e a disseminação de tecnologias que transformam vidas.

Por Caroline Amorim

