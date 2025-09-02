Acesse sua conta
Candinho provoca empate na eleição de rainha da rádio em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (02)

Personagens de “Êta Mundo Melhor!” enfrentam decisões importantes e tensão crescente na trama de Walcyr Carrasco

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) entrega a coroa de rainha da rádio para Dita (Jeniffer Nascimento em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Em “Êta Mundo Melhor!”, a disputa pelo título de rainha da rádio esquenta nesta terça-feira (02). Candinho consegue registrar seu voto em Dita, mas o resultado ainda não é definido, e a contagem termina empatada com Eneida. A tensão aumenta e deixa todos os moradores do sítio apreensivos com o desfecho da eleição.

Enquanto isso, Tobias demonstra incômodo ao ver Lauro se aproximando de Sônia, e Cunegundes retorna ao sítio trazendo novas intrigas. As crianças armam uma cilada para Ernesto, que cai na situação, enquanto Maria Divina sugere que Zé dos Porcos alerte Candinho sobre os planos secretos de Quinzinho e Cunegundes.

Zenaide também se envolve em um encontro com Sabiá, e Zulma preocupa-se com a forma de impedir que Celso encontre uma família para Samir. Com alianças sendo testadas e segredos sendo revelados, o clima no sítio permanece eletrizante.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

Leia mais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

