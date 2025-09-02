NOVELA DAS 6

Candinho provoca empate na eleição de rainha da rádio em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (02)

Personagens de “Êta Mundo Melhor!” enfrentam decisões importantes e tensão crescente na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) entrega a coroa de rainha da rádio para Dita (Jeniffer Nascimento em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Em “Êta Mundo Melhor!”, a disputa pelo título de rainha da rádio esquenta nesta terça-feira (02). Candinho consegue registrar seu voto em Dita, mas o resultado ainda não é definido, e a contagem termina empatada com Eneida. A tensão aumenta e deixa todos os moradores do sítio apreensivos com o desfecho da eleição.

Enquanto isso, Tobias demonstra incômodo ao ver Lauro se aproximando de Sônia, e Cunegundes retorna ao sítio trazendo novas intrigas. As crianças armam uma cilada para Ernesto, que cai na situação, enquanto Maria Divina sugere que Zé dos Porcos alerte Candinho sobre os planos secretos de Quinzinho e Cunegundes.

Zenaide também se envolve em um encontro com Sabiá, e Zulma preocupa-se com a forma de impedir que Celso encontre uma família para Samir. Com alianças sendo testadas e segredos sendo revelados, o clima no sítio permanece eletrizante.