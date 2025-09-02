Candinho provoca empate na eleição de rainha da rádio em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (02)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:00
Em “Êta Mundo Melhor!”, a disputa pelo título de rainha da rádio esquenta nesta terça-feira (02). Candinho consegue registrar seu voto em Dita, mas o resultado ainda não é definido, e a contagem termina empatada com Eneida. A tensão aumenta e deixa todos os moradores do sítio apreensivos com o desfecho da eleição.
Enquanto isso, Tobias demonstra incômodo ao ver Lauro se aproximando de Sônia, e Cunegundes retorna ao sítio trazendo novas intrigas. As crianças armam uma cilada para Ernesto, que cai na situação, enquanto Maria Divina sugere que Zé dos Porcos alerte Candinho sobre os planos secretos de Quinzinho e Cunegundes.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Zenaide também se envolve em um encontro com Sabiá, e Zulma preocupa-se com a forma de impedir que Celso encontre uma família para Samir. Com alianças sendo testadas e segredos sendo revelados, o clima no sítio permanece eletrizante.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.