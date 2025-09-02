LAZER

5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em setembro de 2025

Confira as principais novidades que estreiam no catálogo da plataforma de streaming

Setembro chega com novidades imperdíveis no Disney+. Entre filmes e séries, o drama domina o catálogo do streaming neste mês. Começando com a tão aguardada quinta temporada de “Only Murders in the Building”, estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, e a segunda temporada de “Uma Mente Excepcional”, um dos grandes sucessos de audiência da plataforma.

Na categoria biografia, o destaque fica por conta de “Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro”, baseado na história real de Whitney Wolfe, fundadora do aplicativo de relacionamentos Bumble. Para divertir os assinantes, a série “Chad Powers”, protagonizada pelo ator Glen Powell, promete boas risadas.

A seguir, confira todos os detalhes sobre essas e outras estreias do Disney+ em setembro de 2025!

1. Lilo & Stitch (03/09)

Baseado no famoso clássico de animação da Disney, “Lilo & Stitch” conta a história do alienígena fofo e sua nova amiga. Na trama, Stitch, originalmente chamado de “Experimento 626”, é considerado um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Para escapar de ser capturado, ele foge de seu planeta natal e, por acidente, chega à Terra.

Nesse novo lar, ele é adotado por Lilo, que lhe ensina sobre amor e o verdadeiro sentido de família. Enquanto redescobre sua personalidade, Stitch precisa escapar da polícia que ainda o persegue, escondendo sua verdadeira aparência.

2. Only Murders In The Building: 5ª temporada (09/09)

A 5ª temporada de “Only Murders In The Building” finalmente chega ao catálogo do Disney+ repleta de investigações e muito suspense. Dessa vez, os amigos Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) se unem para investigar a misteriosa morte do querido porteiro Lester (Teddy Coluca), após se recusarem a acreditar que foi apenas um acidente.

Durante a investigação, o grupo se depara com uma perigosa teia de segredos que conecta bilionários, mafiosos da velha guarda de Nova York e antigos moradores do edifício Arconia. “O trio descobre uma divisão ainda mais profunda entre a cidade histórica que pensavam conhecer e a nova Nova York que se desenvolve ao seu redor — uma divisão onde a velha máfia luta para se manter enquanto novos e ainda mais perigosos agentes surgem”, descreve a sinopse.

3. Uma Mente Excepcional: 2ª temporada (17/09)

Inspirado na produção francesa “Haut Potentiel Intellectuel” e adaptado para a versão americana por Drew Goddard, “Uma Mente Excepcional” conta a história de Morgan (Kaitlin Olson), uma mãe solteira com três filhos, que utiliza sua mente excepcional para ajudar a solucionar um crime que parecia sem solução na delegacia onde trabalha como funcionária de serviços gerais.

Após descobrirem seus talentos, os diretores da delegacia a contrata como consultora de crimes graves. A segunda temporada promete ainda mais suspense, uma pitada de romance e novos personagens desafiadores.

4. Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro (19/09)

Dirigido por Rachel Lee Goldenberg, “Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro” acompanha Whitney Wolfe desde sua saída da faculdade até sua ascensão no mercado de relacionamentos online. A trama mostra como a empreendedora se tornou peça-chave na criação de aplicativos de namoro, incluindo o Tinder, e revolucionou o setor ao romper com o padrão que priorizava a figura masculina.

Com a criação do Bumble, ela coloca as mulheres no papel central, dando a elas o poder de iniciar as conversas após o match. A série ainda aborda a expansão do aplicativo para outras áreas, como Bumble BFF (amizades) e Bumble Bizz (negócios).

5. Chad Powers (30/09)