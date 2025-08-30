Acesse sua conta
Veja as causas da síndrome do joelho de corredor e como preveni-la

Alguns cuidados com a corrida são importantes para evitar lesões na articulação

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 06:30

Síndrome do joelho de corredor pode causar dores e exige cuidados (Imagem: muse studio | Shutterstock)
Síndrome do joelho de corredor pode causar dores e exige cuidados Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock

A corrida é um esporte que vem ganhando cada vez mais espaço entre os praticantes de atividade física, principalmente por ser acessível e de baixo custo. Não é à toa que, segundo dados do aplicativo monitoramento de exercícios físicos Strava, em 2024, os clubes de corrida cresceram 109% no Brasil.

E os números não param por aí: de acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), no ano passado, as corridas de rua tiveram um aumento de 29%. Esses dados, ainda que motivadores, também trazem um alerta sobre os riscos da prática inadequada, que pode resultar na síndrome do joelho de corredor.

Alongamento antes de correr

“Joelho de corredor, na verdade, é um nome popular para a síndrome do trato iliotibial. É uma condição comum e pode afetar praticantes de diversas modalidades, mas é mais frequente em esportes como a corrida e o ciclismo”, explica o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva do hospital Albert Einstein e da Rede D’Or e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Por isso, é essencial adotar cuidados antes de começar a praticar a corrida, principalmente no caso de corredores amadores e iniciantes. “E engana-se quem acredita que é um problema restrito a atletas. Na realidade, constantemente surge em corredores amadores por falta de preparo e acompanhamento adequado”, alerta o médico.

Causas e sintomas da síndrome do joelho de corredor

O ortopedista explica que o joelho de corredor surge devido à dinâmica da própria articulação durante a prática esportiva. “O trato iliotibial é uma estrutura localizada na lateral da coxa que se estende do quadril até o joelho, ajudando a estabilizar essas articulações. Ao corrermos, pedalarmos ou realizarmos qualquer atividade que envolva esse movimento repetitivo de flexão e extensão do joelho, há um atrito do trato iliotibial com a lateral do fêmur. Quando esse atrito é excessivo, surge um processo inflamatório doloroso”, detalha.

O Dr. Marcos Cortelazo ainda pontua a dor aguda na lateral do joelho como o principal sintoma da condição. “Inicialmente, a dor pode não ser incapacitante, inclusive muitas pessoas continuam com a prática. No entanto, com o passar do tempo e sem o tratamento adequado, a dor tende a piorar, causando rigidez e limitação dos movimentos”, alerta.

Fatores que aumentam o risco da lesão

Segundo o Dr. Marcos Cortelazo, um dos principais fatores que favorecem o surgimento da dor característica do joelho de corredor é a prática excessiva e sem progressão gradual adequada, o que faz com que o problema seja muito comum entre amadores e quem está iniciando.

“Você começa a correr, pega gosto e já quer enfrentar uma maratona ou praticar todos os dias sem o devido preparo. O resultado? Lesão! O aumento abrupto do volume e da intensidade da corrida, incluindo quilometragem, velocidade e frequência, é a principal causa da síndrome do trato iliotibial. Por isso, descanso adequado e uma progressão gradual e planejada no esporte são fundamentais”, ressalta o especialista.

Além disso, a falta de fortalecimento muscular é outro fator que propicia o surgimento da dor. “Se os músculos do quadril e coxa estiverem fracos, a locomoção fica prejudicada e o trato iliotibial torna-se mais propenso ao atrito e danos”, diz o ortopedista.

A atenção com o tênis de corrida é essencial para prevenir a síndrome do joelho de corredor (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
A atenção com o tênis de corrida é essencial para prevenir a síndrome do joelho de corredor Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Prevenindo a síndrome do joelho corredor

Para prevenir a síndrome do joelho corredor, o Dr. Marcos Cortelazo explica que a realização de exercícios de fortalecimento muscular é indispensável, assim como a escolha de um tênis adequado para a prática. “O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e ser confortável. Os tênis para corrida também devem ser mais leves e ter um sistema de amortecimento mais sofisticado”, pontua.

Porém, caso você note o surgimento de dor aguda na lateral do joelho durante a prática, o mais importante é buscar um médico para receber o diagnóstico e tratamento adequado. “Inicialmente, na síndrome do trato iliotibial, a dor é interrompida com a interrupção da prática, o que faz com que muitas pessoas ignorem o quadro e não busquem o médico. Mas, se a dor é recorrente nos treinos, é indispensável procurar um especialista e não se automedicar, o que pode disfarçar os sintomas, favorecendo a piora do quadro”, alerta.

Ele explica que o diagnóstico da síndrome do joelho corredor é realizado por meio de exame clínico e de imagem, como ressonância magnética ou ultrassom.

Tratamento para o joelho do corredor

Felizmente, na grande maioria dos casos, o tratamento da síndrome do trato iliotibial é conservador e apresenta bons resultados, então intervenções cirúrgicas são raramente indicadas. “Repouso é a palavra-chave no tratamento do joelho de corredor. Isso não significa ficar parado, mas optar por atividades que tenham um menor impacto, mas ainda trabalhem a musculatura, como a natação”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.

Além disso, o acompanhamento profissional é essencial na recuperação. “Sessões de fisioterapia e a realização de exercícios de fortalecimento muscular também são importantes. E o médico ainda pode recomendar medicamentos anti-inflamatórios e, dependendo da gravidade da dor, analgésicos”, acrescenta.

Retomando a prática da corrida

Depois de seguir o tratamento adequado e aliviar a inflamação, é importante retomar a corrida com cautela para evitar novas lesões. “Após a liberação do médico, o que pode levar cerca de um mês, os treinos de corrida podem ser retomados, mas de forma muito gradual e com redução da quilometragem. É recomendado também optar pela prática em superfícies mais planas, com menor velocidade e maior foco na qualidade do movimento”, finaliza o ortopedista.

