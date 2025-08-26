Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:30
Mesmo na correria do dia a dia, é possível apostar em pratos leves, saborosos e nutritivos para o almoço. Receitas práticas que combinam ingredientes frescos a proteínas de alta qualidade facilitam o preparo e ainda garantem energia e saciedade, ajudando a manter a alimentação equilibrada e evitar excessos. A seguir, confira 5 pratos leves ricos em proteínas para incluir na sua dieta e melhorar o ganho de massa muscular!
Pratos saudáveis e ricos de proteína
Salada
Molho
Salada
Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para um frigideira antiaderente e leve ao fogo médio até dourar. Desligue o fogo e corte em fatias. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos.
Desligue o fogo, escorra a água e disponha os ovos em um recipiente com água fria para interromper o cozimento. Descasque com cuidado e reserve. Em um prato, coloque as folhas de alface, o pepino e o tomate. Acrescente o frango fatiado e os ovos. Reserve.
Molho
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter um molho homogêneo. Despeje a mistura sobre a salada e finalize com o queijo parmesão e as sementes de mostarda. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um liquidificador, bata ovos com o leite desnatado, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva em fogo médio. Despeje uma porção fina da mistura sobre a panela, formando um “crepe” de ovo. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Desligue o fogo e reserve.
Recheio e montagem
Em uma frigideira, aqueça o azeite e oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até perder a cor avermelhada e junte a abobrinha. Refogue até a abobrinha murchar e desligue o fogo. Após, recheie cada omelete com a carne com abobrinha e enrole como rocambole. Sirva em seguida.
Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra e esprema para remover o excesso de líquido. Em um recipiente, misture o trigo para quiibe o frango moído, a cebola, a hortelã e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea.
Unte um refratário com azeite de oliva e disponha metade da massa sobre ele. Cubra com a cenoura e o creme de castanha-de-caju. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, a cenoura e a batata e refogue por 2 minutos. Junte a páprica defumada e a folha de louro e misture. Acrescente as lentilhas e cubra com caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que os legumes e as lentilhas estejam macios. Se necessário, acrescente mais caldo de legumes durante o cozimento. Desligue o fogo e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 10 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva e grelhe o salmão por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.
Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os legumes sobre ela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macios, mas ainda crocantes. Retire os legumes do forno e sirva-os com salmão.