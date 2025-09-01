Acesse sua conta
'Homem mais tatuado do Brasil' surpreende ao remover tatuagens após se tornar evangélico; veja

Leandro de Souza já teve 95% do corpo coberto por mais de 170 tatuagens

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:38

Leandro de Souza, o homem mais tatuado do Brasil
Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

O gaúcho Leandro de Souza, conhecido nacionalmente como o “homem mais tatuado do Brasil”, está em processo de mudança radical. Morador de Bagé, na fronteira com o Uruguai, ele chegou a ter 95% do corpo coberto por mais de 170 tatuagens feitas ao longo de 20 anos. Agora, após se converter ao evangelho, decidiu eliminar os desenhos e o resultado do antes e depois impressionou os seguidores.

Nas redes sociais, Leandro publicou fotos após a quinta sessão de remoção a laser no rosto, realizada no fim de agosto em Franco da Rocha (SP). “Ficou uma nova pessoa”, comentou uma internauta. “Um novo homem”, reforçou outra.

De acordo com os especialistas que acompanham o processo, o tratamento deve ser concluído em cerca de oito sessões, realizadas com intervalo de três meses. “Acreditamos que em oito sessões serão zeradas as tatuagens e as manchas do rosto”, explicou o profissional responsável, que decidiu realizar o procedimento de forma gratuita após se sensibilizar com a história do ex-“homem mais tatuado do Brasil”.

Para acelerar os resultados, Leandro segue recomendações médicas, como o uso de pomadas, compressas de gelo e a restrição à exposição solar. Segundo ele, a prática regular de exercícios físicos também ajuda o corpo a eliminar os pigmentos mais rapidamente.

A mudança de vida não se resume à aparência. Há cerca de um mês, Leandro conseguiu um emprego com carteira assinada como vendedor em uma ótica de Bagé, marcando uma nova fase após anos de dedicação ao universo das tatuagens.

Sua primeira tatuagem foi feita ainda aos 13 anos, e os registros oficiais de sua marca corporal chegaram a ser apresentados em eventos internacionais, como em Santa Rosa, no Noroeste do RS. Hoje, aos poucos, ele deixa para trás o título de “mais tatuado do país” e se prepara para escrever um novo capítulo de sua vida.

