Atriz de 'Vale Tudo' perdeu papel em 'Terra Nostra' mesmo após gravar cenas; relembre

Quase 26 anos após sua estreia, 'Terra Nostra' volta às tardes da Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:40

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 Crédito: Reprodução

A novela “Terra Nostra” retorna às tardes da Globo em sua segunda reprise, quase 26 anos depois de sua estreia original, entre 1999 e 2000. Exibida anteriormente também no "Vale a Pena Ver de Novo" em 2004, a trama escrita por Benedito Ruy Barbosa volta ao ar no formato “Edição Especial”, com a expectativa de disputar audiência com a Record e o clássico “A Escrava Isaura”, que comemora 150 anos de seu lançamento literário.

No entanto, poucos telespectadores sabem que uma atriz hoje em destaque em “Vale Tudo” teve sua participação gravada na novela das nove, mas acabou sendo substituída antes da exibição. Trata-se de Taís Araujo, que na época estava em início de carreira na Globo, mas já havia protagonizado produções em emissoras concorrentes.

Taís havia sido escalada para interpretar Naná, escrava de Gumercindo (Antonio Fagundes) e mãe de um de seus filhos. Contudo, antes do folhetim ir ao ar, a atriz foi substituída por Adriana Lessa, que refez integralmente as cenas do parto.

Em entrevistas à época, Taís relembrou a frustração: "Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Em 'Tocaia Grande' eu estudava há meses para interpretar a Ressu e, quinze dias antes, deram o papel para Giovana Antonelli. Fiquei com a Bernarda, que era calma, o oposto da Ressu. A vida do ator é feita de tristezas, mas também de momentos de alegria que superam tudo."

Taís Araújo, atualmente consolidada como uma das principais atrizes da Globo, continua sendo lembrada não apenas por seus papéis marcantes, mas também pela capacidade de superar desafios ao longo de sua carreira.

Recentemente, a atriz abriu o coração sobre o futuro de Raquel Acioli, sua personagem no remake de Vale Tudo. Após sofrer um novo golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch), a empresária perde tudo e retorna a vender sanduíches na praia, retomando o ponto de partida da novela. Em entrevista à revista Quem, Taís revelou sua reação inicial: “Quando vi que a Raquel voltaria a vender sanduíche na praia, confesso que me surpreendi. Não era o que a trama original previa. Para mim, ela seguiria numa curva ascendente. Na hora pensei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Mas depois compreendi que era parte do desenvolvimento da história e aceitei.”

A atriz também refletiu sobre a importância de representar mulheres negras em posições de destaque. “Havia a expectativa, principalmente do público negro, de acompanhar uma protagonista que alcançasse poder e reconhecimento. Eu também nutria essa esperança e gostaria muito de ver a Raquel nessa trajetória. Como mulher negra e artista negra, desejo ver narrativas diferentes sobre mulheres negras sendo contadas”, afirmou Taís.

