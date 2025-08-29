TRAMA MODIFICADA

Jornalista dá nota 0 para 'Vale Tudo': 'Câncer de Afonso e sanduíches na praia'

Colunista opinou sobre desenrolar do remake escrito por Manuela Dias

Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:47

Tramas de Afonso (Humberto Carrão) e Raquel (Tais Araújo) foram modificadas bruscamente em relação à novela original Crédito: Reprodução / Gshow

A colunista Anna Luiza Santiago, responsável pela coluna Play, do jornal O Globo, deu mais uma nota zero para o remake de "Vale Tudo" , novela das 9 no ar na TV Globo. Concordando com onda de insatisfação dos telespectadores nas redes sociais, ela explicou que 0 foi para as seguintes novidades no desenrolar da trama: 'Raquel (Taís Araujo) voltando a vender sanduíche e Afonso (Humberto Carrão) com câncer'.

Para a jornalista, as mudanças drásticas no enredo em relação a versão original de 1988 não foram boas escolhas. "0 Para tramas sem cabimento em Vale Tudo: Afonso com câncer e Raquel voltando a vender sanduíche na praia um dia após sair da Paladar. Não havia necessidade de tantas mudanças profundas na história espetacular que originou o remake", escreveu.

Novidades em "Vale Tudo" 1 de 9

"Um releitura que não condiz com a original e muito menos com a realidade", concordou um internauta sobre a novela. "Lamento quem não assistiu a original. Uma relíquia que deveria ser preservada com cenas inesquecíveis. Fomos felizes!", disse outro em post da coluna no Instagram, comparando as obras. "A Manuela acordou um dia e disse : hum vou destruir uma novela,aí ela reescreveu vale tudo", disse uma terceira em um tom debochado.

Revolta nos bastidores?

Além do público, os atores parecem também estarem insatisfeitos com os arcos escritos para os seus personagens. A atriz Taís Araújo foi bem clara em entrevista e disse que tomou um susto ao ler no roteiro que a sua personagem Raquel voltaria a vender sanduíches na praia. Ela questionou uma escolha como essa para representar uma mulher negra.

De acordo com a coluna "Outro Canal" da Folha de S. Paulo, as reclamações já estariam espalhadas pelos bastidores da gravação do folhetim. Entre os desgostosos com as escolhas de Manuela Dias estariam ainda o ator Humberto Carrão, que vive Afonso Roitman, Malu Galli, intérprete de Celina, e até João Vicente, nas telinhas como Renato Fillipelli.