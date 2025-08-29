PICANTE

'Tem que imaginar que está dando a raba', disse marido de Xuxa sobre técnica de massagem nuru; saiba o que é

Junno Andrade trocou mensagens como massagista com quem teria mantido relações sexuais; técnica japonesa foi citada

Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:54

No centro de uma polêmica que tem dado o que falar, Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel, teve uma série de mensagens trocadas com uma massagista expostas. De acordo com a coluna Fábia Oliveira do Metrópoles, o músico teria se encontrado pelo menos duas vezes com Luana Saraiva em São Paulo em sessões de massagens que terminavam em relações sexuais ou no chamado "final feliz".

A publicação detalhou que o famoso contratou a experiência em 2024 e em junho deste ano e Junno e Luana chegaram a trocar mensagens em diversos momentos, algumas bem picantes falando sobre tipos de massagens sexuais. A profissional afirmou Xuxa sabia das “aventuras" do marido e não se incomodava.

Em uma das interações descritas pela publicação, Junno reclama que o Instagram de Luana é "mais discreto que o dele" e que "só tem foto 3x4". A massagista diz que não coloca foto de lingerie, e ele responde: "Seu trabalho, muié [sic]... kkk deveria". Em seguida, há uma série de fotos enviadas pela massagista de lingerie. "Vou fazer outro ensaio talvez na semana que vem, te mando kkkk". "Wowww, adorei, obrigado", responde Junno, ainda segundo as conversas divulgadas.

Depois, ele sugere poses à massagista para um ensaio sensual: "Tem que alongar e imaginar que vai dar a raba pro cara que você tem mais tesão na vida", riu. "E tem que ter mostrando mais também eu acho… Seio… No caso, pra mandar pra quem gosta de nuru [tipo de massagem]. Até sem calcinha, sem ser de perna aberta. Acho que vale! Não pra postar... pra você ter", completou. "Acredita que fiz uma com as pernas abertas e a fotógrafa falou que não estava valorizando", responde Luana.

Mas, o que é essa tal de massagem nuru que Junno cita nas mensagens com a modelo? É a mesma coisa da massagem tântrica?

Em entrevista ao MinhaVida , a sexóloga Carolina Freitas explicou como funciona esse tipo de massagem e qual a diferença entre essa técnica e a tântrica.

O que é a massagem nuru?

De origem japonesa, a técnica nuru promete proporcionar momentos de muita conexão sexual entre o casal ou entre a massagista e o cliente. “Ela oferece uma experiência íntima e sensorialmente intensa, em que os corpos nus se conectam para amplificar o prazer e a intimidade”, explicou a sexóloga.

Segundo a especialista, o termo nuru significa "escorregadio" em japonês, refletindo o uso de óleos e géis para facilitar o deslizamento durante a massagem. “O foco da massagem está no contato direto pele a pele, visando intensificar as sensações físicas e emocionais”, detalhou ao portal. Para a massagem comumente se utiliza o Gel Nuru, que possui algas marinhas em sua formulação que ajudam a proporcionar a viscosidade necessária para praticar a técnica.

A diferença para a famosa massagem tântrica