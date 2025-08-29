Acesse sua conta
'Tem que imaginar que está dando a raba', disse marido de Xuxa sobre técnica de massagem nuru; saiba o que é

Junno Andrade trocou mensagens como massagista com quem teria mantido relações sexuais; técnica japonesa foi citada

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:54

Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos
Junno Andrade Crédito: Divulgação

No centro de uma polêmica que tem dado o que falarJunno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel, teve uma série de mensagens trocadas com uma massagista expostas. De acordo com a coluna Fábia Oliveira do Metrópoles, o músico teria se encontrado pelo menos duas vezes com Luana Saraiva em São Paulo em sessões de massagens que terminavam em relações sexuais ou no chamado "final feliz". 

A publicação detalhou que o famoso contratou a experiência em 2024 e em junho deste ano e Junno e Luana chegaram a trocar mensagens em diversos momentos, algumas bem picantes falando sobre tipos de massagens sexuais. A profissional afirmou Xuxa sabia das “aventuras" do marido e não se incomodava.

Junno Andrade, Luana Saraiva e Xuxa Meneghel

Junno Andrade e Luana Saraiva por Reprodução
Luana Saraiva afirma ter prestado serviços de massagens com sexo ao final para marido de Xuxa por Reprodução
Junno Andrade por Reprodução
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos por Divulgação
1 de 7
Junno Andrade e Luana Saraiva por Reprodução

