Marido de Xuxa, Junno Andrade trocou mensagens 'picantes' com massagista; veja

Músico teria contratado serviço que incluiu relações sexuais com Luana Saraiva

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:53

Junno Andrade e Luana Saraiva Crédito: Reprodução

Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel há 12 anos, está no centro de uma polêmica. O músico teria se encontrado pelo menos duas vezes com a modelo e massagista Luana Saraiva em São Paulo em sessões que terminavam o chamado "final feliz". As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que divulgou supostas mensagens trocadas entre eles.

Segundo a jornalista, Junno e Luana se conheceram em 2013, em uma casa de shows da capital paulista. Mas só se reencontraram no ano passado, quando o cantor entrou em contato com a massagista após ver um anúncio na internet. A primeira sessão de massagem, em 2024, teria sido finalizada com um ato sexual. A segunda teria acontecido em junho deste ano.

Nos prints de conversas divulgadas por Fábia, Luana manda sua conta no Instagram para Junno, que diz que já a adicionou na rede social e pergunta: "Mantém os valores do seu anúncio? Tem salas bem legais no Brooklin [bairro de São Paulo também... você conhece?". A massagista responde em áudios.

Xuxa e Junno Andrade 1 de 5

Pouco depois, ela pergunta se os dois podem combinar, e o marido de Xuxa diz que "voltando do Rio te aviso". Ele também questiona se Luana mora na zona norte e diz: "semana que vem a gente combina". A modelo então responde: "Beijos, até semana que vem".

A conversa não acaba aí. Logo na sequência, ainda de acordo com os prints, Junno escreve: "Por que você nunca me ofereceu uma massagem no piove? Sacanagem". A massagista responde: "Não vou te mandar mensagem, tá bom, você me manda porque sou discreta". O músico diz: "Eu mando, pode deixar". E Luana explica: "Pra não ter nenhum problema". É aí que Junno afirma que Xuxa sabe sobre as massagens: "Mas é tranquilo. Minha mulher sabe que faço massagem e que gosto".

Pouco depois, ele reclama que o Instagram de Luana é "mais discreto que o dele" e que "só tem foto 3x4". A massagista diz que não coloca foto de lingerie, e ele responde: "Seu trabalho, muié [sic]... kkk deveria". Em seguida, há uma série de fotos enviadas pela massagista de lingerie. "Vou fazer outro ensaio talvez na semana que vem, te mando kkkk". "Wowww, adorei, obrigado", responde Junno, ainda segundo as conversas divulgadas.

Depois, ele sugere poses à massagista para um ensaio sensual: "Tem que alongar e imaginar que vai dar a raba pro cara que você tem mais tesão na vida", riu. "E tem que ter mostrando mais também eu acho… Seio… No caso, pra mandar pra quem gosta de nuru [tipo de massagem]. Até sem calcinha, sem ser de perna aberta. Acho que vale! Não pra postar... pra você ter", completou. "Acredita que fiz uma com as pernas abertas e a fotógrafa falou que não estava valorizando", responde Luana.