Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Xuxa, Junno Andrade pagou por massagens com 'final feliz', diz coluna

Músico teria contratado serviço que incluiu relações sexuais com massagista

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:55

Xuxa Meneghel e Junno Andrade
Xuxa Meneghel e Junno Andrade Crédito: Reprodução

Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel há 12 anos, teria contratado um serviço inusitado e bem ousado. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o músico se encontrou pelo menos duas vezes com a modelo e massagista Luana Saraiva em São Paulo em sessões que terminavam o chamado “final feliz”. Ou seja, de acordo com a publicação, ele a profissional mantinham relação sexuais após a massagem.

A publicação detalhou que o famoso contratou a experiência em 2024 e em junho deste ano e os dois teriam chegado a trocar mensagens em diversos momentos. Segundo Luana contou à reportagem, Xuxa sabia de suas “aventuras" e não se sentia traída pela situação. 

Xuxa e Junno Andrade

Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos por Divulgação
1 de 5
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga anuncia retorno de Tati Machado a TV em programa matinal: 'Estou em casa'

Ana Maria Braga anuncia retorno de Tati Machado a TV em programa matinal: 'Estou em casa'

Imagem - 'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

Imagem - ‘Fez barulhinho?’ Masterchef indica como saber se um chocolate é bom

‘Fez barulhinho?’ Masterchef indica como saber se um chocolate é bom

Luana contou que ela e Junno se conheceram em 2013, anos antes dele contratar o seu serviço. “Na época ele tocava em uma casa noturna na Zona Sul de São Paulo. Super simpático com todos, principalmente as mulheres”, ironizou a massagista.

Na época, ela trabalhava como promotora de eventos, mas depois mudou de profissão. “Em 2024 eu já trabalhava com massagem quando Junno me chamou por um anúncio de massagem tântrica e sensual na internet. Me falou que sempre fazia massagem e gostava bastante”, ressaltou a profissional.

Os encontros

A primeira sessão teria acontecido no ano passado e após o serviço o famoso passou a seguir Luana no Instagram e os dois mantiveram conversas discretas. “Ele queria saber onde eu atendia e se podia atendê-lo. Conversamos. Marcamos a massagem no Brooklin [bairro de São Paulo], local que eu alugava sala para atendimento e saímos para comer depois próximo dali”, disse a massagista à coluna.  “Ele disse que a esposa sabia que ele fazia massagem”, acrescentou.

Em junho desse ano, ele teria voltado a encontrá-la. “Minha mulher sabe que faço massagem e que gosto”, disse Junno em mensagem à Saraiva que o portal teve acesso. 

Um outra detalhe revelado pela profissional chamou atenção. O cantor, ator e compositor teria pedido desconto no serviço. Ela informou que costumava cobrar R$ 680 por uma sessão de massagem sensual que dura duas horas, mas que Junno pediu um desconto e pagou apenas R$ 450. 

Leia mais

Imagem - Está esperando um bebê? Veja 5 dicas para preparar e adaptar a casa

Está esperando um bebê? Veja 5 dicas para preparar e adaptar a casa

Imagem - Vai fazer o Enem? 8 dicas de preparação psicológica

Vai fazer o Enem? 8 dicas de preparação psicológica

Imagem - Confira 5 dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

Confira 5 dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

Mais recentes

Imagem - Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê

Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê
Imagem - Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos

Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos
Imagem - Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua