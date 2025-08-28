QUENTE

Marido de Xuxa, Junno Andrade pagou por massagens com 'final feliz', diz coluna

Músico teria contratado serviço que incluiu relações sexuais com massagista

Elis Freire

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:55

Xuxa Meneghel e Junno Andrade Crédito: Reprodução

Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel há 12 anos, teria contratado um serviço inusitado e bem ousado. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o músico se encontrou pelo menos duas vezes com a modelo e massagista Luana Saraiva em São Paulo em sessões que terminavam o chamado “final feliz”. Ou seja, de acordo com a publicação, ele a profissional mantinham relação sexuais após a massagem.

A publicação detalhou que o famoso contratou a experiência em 2024 e em junho deste ano e os dois teriam chegado a trocar mensagens em diversos momentos. Segundo Luana contou à reportagem, Xuxa sabia de suas “aventuras" e não se sentia traída pela situação.

Luana contou que ela e Junno se conheceram em 2013, anos antes dele contratar o seu serviço. “Na época ele tocava em uma casa noturna na Zona Sul de São Paulo. Super simpático com todos, principalmente as mulheres”, ironizou a massagista.

Na época, ela trabalhava como promotora de eventos, mas depois mudou de profissão. “Em 2024 eu já trabalhava com massagem quando Junno me chamou por um anúncio de massagem tântrica e sensual na internet. Me falou que sempre fazia massagem e gostava bastante”, ressaltou a profissional.

Os encontros

A primeira sessão teria acontecido no ano passado e após o serviço o famoso passou a seguir Luana no Instagram e os dois mantiveram conversas discretas. “Ele queria saber onde eu atendia e se podia atendê-lo. Conversamos. Marcamos a massagem no Brooklin [bairro de São Paulo], local que eu alugava sala para atendimento e saímos para comer depois próximo dali”, disse a massagista à coluna. “Ele disse que a esposa sabia que ele fazia massagem”, acrescentou.

Em junho desse ano, ele teria voltado a encontrá-la. “Minha mulher sabe que faço massagem e que gosto”, disse Junno em mensagem à Saraiva que o portal teve acesso.