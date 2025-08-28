Marido de Xuxa, Junno Andrade pagou por massagens com 'final feliz', diz coluna

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:55
Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel há 12 anos, teria contratado um serviço inusitado e bem ousado. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o músico se encontrou pelo menos duas vezes com a modelo e massagista Luana Saraiva em São Paulo em sessões que terminavam o chamado “final feliz”. Ou seja, de acordo com a publicação, ele a profissional mantinham relação sexuais após a massagem.
A publicação detalhou que o famoso contratou a experiência em 2024 e em junho deste ano e os dois teriam chegado a trocar mensagens em diversos momentos. Segundo Luana contou à reportagem, Xuxa sabia de suas “aventuras" e não se sentia traída pela situação.
Xuxa e Junno Andrade
Luana contou que ela e Junno se conheceram em 2013, anos antes dele contratar o seu serviço. “Na época ele tocava em uma casa noturna na Zona Sul de São Paulo. Super simpático com todos, principalmente as mulheres”, ironizou a massagista.
Na época, ela trabalhava como promotora de eventos, mas depois mudou de profissão. “Em 2024 eu já trabalhava com massagem quando Junno me chamou por um anúncio de massagem tântrica e sensual na internet. Me falou que sempre fazia massagem e gostava bastante”, ressaltou a profissional.
A primeira sessão teria acontecido no ano passado e após o serviço o famoso passou a seguir Luana no Instagram e os dois mantiveram conversas discretas. “Ele queria saber onde eu atendia e se podia atendê-lo. Conversamos. Marcamos a massagem no Brooklin [bairro de São Paulo], local que eu alugava sala para atendimento e saímos para comer depois próximo dali”, disse a massagista à coluna. “Ele disse que a esposa sabia que ele fazia massagem”, acrescentou.
Em junho desse ano, ele teria voltado a encontrá-la. “Minha mulher sabe que faço massagem e que gosto”, disse Junno em mensagem à Saraiva que o portal teve acesso.
Um outra detalhe revelado pela profissional chamou atenção. O cantor, ator e compositor teria pedido desconto no serviço. Ela informou que costumava cobrar R$ 680 por uma sessão de massagem sensual que dura duas horas, mas que Junno pediu um desconto e pagou apenas R$ 450.