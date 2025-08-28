Acesse sua conta
‘Fez barulhinho?’ Masterchef indica como saber se um chocolate é bom

Participante do reality culinário dá dicas de como identificar um bom produto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:46

Dani deu dica sobre chocolate
Dani deu dica sobre chocolate Crédito: Reprodução | X

Como saber se um chocolate é realmente bom? A participante da 12ª edição do MasterChef Brasil, Daniela Dantas, usou as redes sociais para explicar como identificar a qualidade de um dos doces mais consumidos pelos brasileiros.

No vídeo, a cozinheira está no mercado e pega um dos chocolates expostos para provar a dica. “Isso aqui é uma marca comercial de chocolate 70%. Eu vou levar e mostrar pra vocês o seguinte: ‘Quero saber se o chocolate é bom e não vou abrir [a embalagem]”, começa a participante do reality show culinário.

Dani chega a partir o chocolate ao meio, mesmo sem abrir a embalagem. “Escutou o barulhinho? Isso se chama snack, que indica que o chocolate tem uma alta concentração de cacau e pouca gordura. Então você pode levar que é muito bom”, disse a cozinheira que dá várias dicas culinárias simples nas redes sociais.

A teoria da ‘masterchef’ gerou polêmica no X, antigo Twitter. Muitos duvidaram da dica de Dani e chegaram a chamá-la de “burra”. A participante que também é advogada foi criticada por uma das usuárias da rede social. “Vergonha uma advogada danificando mercadoria alheia”, disse.

A discussão levou a um debate na publicação. Um seguidor chega a dizer que Dani não danificou a mercadoria, já a seguidora que criticou, explicou que a atitude da ‘masterchef’ pode induzir outras pessoas a fazerem o mesmo e não levarem o produto.

“Ela quebrando tudo”, diz um aos risos. “Existe uma coisa chamada rótulo, e lá tem ingredientes”, critica outro.

Dani tem 49 anos, e chegou a final do MasterChef 12, competindo com Felipe Bruzzi pelo troféu. A advogada é do Rio de Janeiro e se declara desde o início do programa como uma amante da culinária italiana, que costuma mesclar ingredientes brasileiros. Além de uma admiradora da chef Helena Rizzo.

